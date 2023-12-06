NBA'de Bucks ve Lakers konferans yarı finalinde

NBA'in sezon içi turnuvasında 2 maç oynandı.

RANDLE'IN 41 SAYISI YETMEDİ

Milwaukee Bucks, sahasında New York Knicks'i 146-122 mağlup ederek Doğu Konferansı yarı finaline yükseldi.



Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 35 sayı, 8 ribaunt, 10 asistle takımını sırtladı. Damian Lillard 28 sayı, 7 asist, Malik Beasley de 18 sayıyla galibiyete katkı sağladı.



Knicks'te Julius Randle'ın 41 sayı, 6 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Jalen Brunson 24, RJ Barrett 23 sayıyla oynadı.

LAKERS YARI FİNAL BİLETİNİ KAPTI



Turnuvadaki diğer çeyrek final mücadelesinde Los Angeles Lakers, Phoenix Suns'ı 106-103 yenerek son yarı final biletinin sahibi oldu.



LeBron James'in 31 sayı, 8 ribaunt, 11 asistle oynadığı Lakers'ta, Anthony Davis 27 sayı, 15 ribauntluk performans sergiledi.



Suns'ta ise Kevin Durant 31 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, Devin Booker 21 sayı, 11 ribaunt, Grayson Allen 21 sayıyla mücadele etti.



Yarı finalde Milwaukee Bucks-Indiana Pacers ve Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans eşleşmeleri gerçekleşti.

