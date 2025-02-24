NBA'de Cavaliers, üst üste 7. galibiyetine ulaştı

NBA'de normal sezona 10 maçla devam edildi.

Doğu Konferansı lideri Cavaliers, konuk ettiği Grizzlies'i Donovan Mitchell'in 33 sayılık performansıyla mağlup etti.



Evan Mobley'ın 25 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptığı Cavaliers'te, Ty Jerome'ın 26 26 sayılık katkısı sezonun 47. galibiyetinde önemli rol oynadı.



Sezonun 20. yenilgisini yaşayan Memphis Grizzlies'te Ja Morant 21 sayı ve 10 asistle oynarken, Jaren Jackson Jr. ise 22 sayı üretti.



FRANZ WAGNER VE ANTHONY BLAC 23'ER SAYIYLA OYNADI



Orlando Magic, sahasında Washington Wizards'ı 110-90 mağlup ederek sezonun 29. galibiyetini aldı.



Magic'te Franz Wagner ve Anthony Black 23'er sayılık performansıyla galibiyetin mimarı olurken Paolo Banchero da 19 sayı üretti.



Richaun Holmes'ın 11 sayı, 10 ribaunt ve Jordan Poole'un 16 sayısı, Doğu Konferansı sonuncusu Wizards'ın 47. yenilgisini önleyemedi.



NBA'de gecenin diğer sonuçları ise şöyle:



Boston Celtics - New York Knicks: 118-105



Golden State Warriors - Dallas Mavericks: 126-102



Indiana Pacers - Los Angeles Clippers: 129-111



Milwaukee Bucks - Miami Heat: 120-113



Toronto Raptors - Phoenix Suns: 127-109



Detroit Pistons - Atlanta Hawks: 148-143



New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs:114-96



Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder: 123-130

