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NBA'de Cedi Osman'ın 21 sayısı Cleveland Cavaliers'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks, milli oyuncu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı 131-107 yendi.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.04.2022 - 11:00

NBA'de Cedi Osman'ın 21 sayısı Cleveland Cavaliers'a yetmedi

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NBA'e 5 maçla devam edildi. Hawks, yıldızı Trae Young'ın 30 sayı, 9 asistlik performansıyla öne çıktığı maçta Cavaliers'ı mağlup ederek üst üste 4, sezonun 40. galibiyetini aldı.

Doğu Konferansı 10'uncusu Hawks'ta Kevin Huerter 23 sayı, Onyeka Okongwu 17 sayı, 12 ribauntla oynadı.

Sezonun 35. mağlubiyetini yaşayan Cavaliers'ta 21 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, 1 blokluk performans sergileyen , takımının en skoreri oldu. Doğu Konferansı 7'ncisi Cavaliers'ta Darius Garland 18, Moses Brown 15 sayı kaydetti.

BUCKS, NETS'İ UZATMADA GEÇTİ

Milwaukee Bucks, konuk olduğu Brooklyn Nets'i uzatmada 120-119'luk skorla geçti.

Son anlardaki üç sayı isabetiyle maçı uzatmaya taşıyan Giannis Antetokounmpo, 44 sayı, 14 ribaunt, 6 asistle Bucks'a galibiyeti getirdi. Bu sezon 48. maçını kazanan Doğu Konferansı ikincisi Bucks'ta Jrue Holiday 19, Khris Middleton da 16 sayı üretti.

Doğu Konferansı'nda 8. basamakta (40 galibiyet, 37 mağlubiyet) bulunan Nets'te Kevin Durant 26, Kyrie Irving 25, Bruce Brown 23 sayı attı.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 102-94

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 131-107

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 119-120 (Uzatmada)

Chicago Bulls-Los Angeles Clippers: 135-130 (Uzatmada)

Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 122-109

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