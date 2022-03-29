NBA'de Celtics'i Raptors durdurdu

NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'ndaki mücadelede Raptors, son haftaların formda ekibi Celtics'i uzatma sonunda 115-112 mağlup etti.



Art arda 3. galibiyetini alan ev sahibi Raptors'ta Pascal Siakam 40 sayı, 13 ribaunt, 3 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu.



Jayson Tatum ve Jaylen Brown'dan yoksun sahaya çıkan Celtics'te Marcus Smart'ın 28 sayı, 10 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.



Konuk ettiği Sacramento Kings'i 123-100 yenen Miami Heat, 4 maç sonra kazandı. Heat böylece 4 takım arasında geçen Doğu Konferansı'ndaki zirve yarışında liderliği Celtics'ten aldı.



Heat'i galibiyete, 27 sayı, 7 asist, 5 ribauntla oynayan Jimmy Butler, 22 sayı, 15 ribauntla "double double" yapan Bam Adebayo ve 20 sayı, 6 asist, 5 ribaunt üreten Tyler Herro taşıdı. Ömer Faruk Yurtseven ise 2 sayı, 3 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.



ALPEREN, SPURS'E KARŞI 12 SAYI ATTI

Batı Konferansı'nda play-in mücadelesi veren San Antonio Spurs, lig sonuncusu Houston Rockets'a konuk olduğu maçı 123-120 kazandı.



Peş peşe 4. galibiyetini elde eden Spurs'te Dejounte Murray 33 sayı, 11 asist, 7 ribaunt, Keldon Johnson da 21 sayı, 9 ribauntla oynadı.



Rockets'ta Jalen Green'in 30 sayı, Kevin Porter'ın 26 sayı, 9 ribaunt, 7 asist ve Josh Christopher'ın 20 sayı, 6 ribaunt, 6 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Alperen Şengün ise 12 sayı, 7 ribaunt, 3 asist, 2 blokla mücadele etti.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Atlanta Hawks: 123-132



Charlotte Hornets-Denver Nuggets: 109-113



Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 107-101



New York Knicks-Chicago Bulls: 109-104



Toronto Raptors-Boston Celtics: 115-112 (uzatmada)



Miami Heat-Sacramento Kings: 123-100



Houston Rockets-San Antonio Spurs: 120-123



Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 123-95



Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 131-134 (uzatmada)

