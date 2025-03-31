NBA'de çıkan kavgada 5 oyuncu ve 2 antrenöre ihraç

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberlwolves'ın sahasında Detroit Pistons'ı 123-104 mağlup ettiği maçta çıkan kavgada 5 oyuncu ve 2 antrenör oyundan ihraç edildi.



İlk devrenin bitimine yaklaşık 8,5 dakika kala Pistons'tan Ron Holland'ın Timberwolves'tan Naz Reid'e yaptığı faul sonrası Reid'in takım arkadaşı Donte DiVincenzo'nun da tartışmaya karışmasıyla beraber iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.



Oyuncular arasındaki kavga, pota arkasındaki tribüne de sıçradı. İki takımın teknik ekibi ve hakemler, gerginliği yatıştırmak için müdahale etti.



Kavganın yatışmasının ardından olayları video kayıtlarından izleyen hakemler; Detroit Pistons'tan başantrenör J.B. Bickerstaff, oyuncular Isaiah Stewart, Ron Holland ve Marcus Sasser, Minnesota Timberlwolves'dan yardımcı antrenör Pablo Prigioni, oyuncular Naz Reid ve Donte DiVincenzo'u oyundan diskalifiye etti.



Yaşanan kavga öncesinde 39-29 geride olan Minnesota, sahadan 123-104 galip ayrıldı.