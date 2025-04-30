NBA'de Doğu Konferansı'nın yarı finalistleri belli oldu

NBA play-off'ları ilk turunda 4 maç yapıldı. Doğu Konferansı ikincisi olarak play-off'lara kalan Boston Celtics, serinin 5. maçında konferans 7'ncisi Orlando Magic'i ağırladı.



Maçı 120-89 kazanan Celtics, seride 4-1 öne geçerek Doğu Konferansı'nda yarı finale çıktı.



Son şampiyon Celtics'te Jayson Tatum 35 sayı, 10 asist, 8 ribaunt ile galibiyete katkı verdi.



Magic'te ise Franz Wagner'in 25 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.



Celtics, Doğu Konferansı yarı finalinde New York Knicks veya Detroit Pistons ile karşılaşacak. Pistons karşısında Knicks, seride 3-2 önde bulunuyor.



PACERS, DOĞU KONFERANSI'NDA YARI FİNALE ÇIKTI



Doğu Konferansı'nı 4. basamakta bitiren Indiana Pacers, 5. sırayı alan Milwaukee Bucks'ı uzatmaların ardından 119-118 yenerek seride 4-1 üstünlük yakaladı ve Doğu Konferansı yarı finaline çıktı.



Pacers'ta Tyrese Haliburton 26 sayı, Myles Turner ise 21 sayı kaydetti.



Bucks'ta Gary Trent, 33 sayı atarken Giannis Antetokounmpo'nun 30 sayı, 20 ribaunt ve 13 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.



Indiana Pacers, Doğu Konferansı yarı finalinde Cleveland Cavaliers'ın rakibi oldu.



Günün diğer maçlarında ise Doğu Konferansı'nı 6. sırada tamamlayan Detroit Pistons, ilk tur serisi 5. maçında konferans 3'üncüsü New York Knicks'i deplasmanda 106-103 yendi. Bu mağlubiyete rağmen Knicks, seride 3-2 önde bulunuyor.



Batı Konferansı'nı 4. sırada bitiren Denver Nuggets ise play-off ilk tur serisi 5. maçında konferans 5'incisi Los Angeles Clippers'ı 131-115 yenerek seride 3-2 öne geçti.