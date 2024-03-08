NBA'de Doncic "triple-double" yapmaya devam etti, Mavericks kazandı

NBA'de normal sezona 7 maçla devam edildi.

Sloven yıldızı Luka Doncic'in 35 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistle üst üste beşinci kez "triple-double" istatistiklerine ulaştığı maçta Mavericks, rakibini 6 sayı farkla mağlup ederek bu sezon 35. galibiyetini elde etti.



Mavericks'te Kyrie Irving 23 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Dante Exum 13, Daniel Gafford 12 sayıyla oynadı.



Terry Rozier'in 27 sayı, 11 asistle "double-double" yaptığı Heat'te, Duncan Robinson 19, Jimmy Butler ve Bam Adebayo 14'er sayı kaydetti.



ONURALP BİTİMLİ BULLS, DEPLASMANDA WARRİORS'U DEVİRDİ



Onuralp Bitim'in formasını giydiği Chicago Bulls, deplasmanda Golden State Warriors'ı 125-122 mağlup etti. 17 dakika süre alan milli basketbolcu, 6 sayı, 1 asist, 1 top çalmayla oynadı.



Bulls'ta DeMar DeRozan 33 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, Nikola Vucevic 33 sayı, 11 ribaunt, 5 asist, Coby White 20 sayı, 7 asistle galibiyete katkıda bulundu.



Warriors'ta ise Draymond Green'in 11 sayı, 10 ribaunt, 12 asistlik "triple-double"ı, Jonathan Kuminga'nın 19 sayı, 10 ribauntluk "double-double"ı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Klay Thompson 25 sayı kaydetti.



İşte NBA'de gecenin diğer sonuçları;



Indiana Pacers-Minnesota Timberwolves: 111-113



Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 118-112



Dallas Mavericks-Miami Heat: 114-108



Phoenix Suns-Toronto Raptors: 120-113



Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 131-129



Denver Nuggets-Boston Celtics: 115-109

