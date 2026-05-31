NBA'de finalin adı belli oldu
31.05.2026 12:27
Victor Wembanyama'nın sevinci.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında San Antonio Spurs, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 111-103 yenerek seriyi 4-3 kazandı ve finalde New York Knicks'in rakibi oldu.
NBA finaline 2014'ten bu yana ilk kez yükselen Spurs'ta Batı Konferansı final serisinin 7. maçında Victor Wembanyama 22, Julian Champagnie 20 sayısıyla oynadı.
Son şampiyon Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 35 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Doğu Konferansı şampiyonluğuna ulaşan Knicks ise 1999'dan sonra ilk kez NBA finaline yükseldi.
NBA final serisinin ilk maçı, 4 Haziran Perşembe günü oynanacak.