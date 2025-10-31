NTV.COM.TR

NBA'de Fransız resitali sürüyor: Wembanyama'dan inanılmaz performans

NBA'de San Antonio Spurs, Miami Heat'i 107-101 mağlup etti.

NBA'de Fransız resitali sürüyor: Wembanyama'dan inanılmaz performans

'in beşinci haftasında Batı Konferansı'nın namağlup ikincisi San Antonio Spurs, evinde 'i ağırladı.

AT&T Center'da yapılan mücadeleye Victor Wembanyama damgasını vurdu. Fransız yıldızın 27 sayı, 18 ribaund, 6 asist ve 5 blokla oynadığı maçı ev sahibi ekip 107-101 kazandı.

Stephon Castle da gösterdiği 21 sayı, 8 asist, 6 ribaund ve 4 top çalmalık performansla Wembanyama'nın yalnız bırakmadı.

Konuk ekipte ise Bam Adebayo attığı 31 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olduk ancak bu istatistik takımının galibiyeti için yeterli olmadı.

NBA'de Fransız resitali sürüyor: Wembanyama'dan inanılmaz performans - 1 Mitch Johnson'ın çalıştırdığı San Antonio Spurs, şu ana kadar maç başına 131.5 sayı ortalamasıyla oynayan Miami Heat'i 101 sayıda tutmayı başardı.
Wembanyama sezona hızlı başladı

Wembanyama sezona hızlı başladı

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...