NBA'de Fransız resitali sürüyor: Wembanyama'dan inanılmaz performans
NBA'de San Antonio Spurs, Miami Heat'i 107-101 mağlup etti.
NBA'in beşinci haftasında Batı Konferansı'nın namağlup ikincisi San Antonio Spurs, evinde Miami Heat'i ağırladı.
AT&T Center'da yapılan mücadeleye Victor Wembanyama damgasını vurdu. Fransız yıldızın 27 sayı, 18 ribaund, 6 asist ve 5 blokla oynadığı maçı ev sahibi ekip 107-101 kazandı.
Stephon Castle da gösterdiği 21 sayı, 8 asist, 6 ribaund ve 4 top çalmalık performansla Wembanyama'nın yalnız bırakmadı.
Konuk ekipte ise Bam Adebayo attığı 31 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olduk ancak bu istatistik takımının galibiyeti için yeterli olmadı.
Mitch Johnson'ın çalıştırdığı San Antonio Spurs, şu ana kadar maç başına 131.5 sayı ortalamasıyla oynayan Miami Heat'i 101 sayıda tutmayı başardı.
- Etiketler :
- Victor Wembanyama
- Miami Heat
- Nba