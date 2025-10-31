NBA'de Fransız resitali sürüyor: Wembanyama'dan inanılmaz performans

NBA'in beşinci haftasında Batı Konferansı'nın namağlup ikincisi San Antonio Spurs, evinde Miami Heat'i ağırladı.

AT&T Center'da yapılan mücadeleye Victor Wembanyama damgasını vurdu. Fransız yıldızın 27 sayı, 18 ribaund, 6 asist ve 5 blokla oynadığı maçı ev sahibi ekip 107-101 kazandı.

Stephon Castle da gösterdiği 21 sayı, 8 asist, 6 ribaund ve 4 top çalmalık performansla Wembanyama'nın yalnız bırakmadı.

Konuk ekipte ise Bam Adebayo attığı 31 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olduk ancak bu istatistik takımının galibiyeti için yeterli olmadı.