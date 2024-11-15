NBA'de gecenin maçı: Jazz, Mavericks'i mağlup etti

NBA'e tek maçla devam edildi.

Jazz ile Mavericks arasında oynanan maçın son 7 saniyesine 113-113 berabere girilirken, ev sahibi takım, John Collins'in son andaki smacıyla salondan 115-113 galip ayrıldı.



Jazz'da 28 sayıyla takımının en skorer oyuncu olan John Collins, galibiyete önemli katkı verdi.



Mavericks'te ise Luka Doncic'in 37 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.