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NBA'de gecenin raporu: Knicks, Pacers karşısında ilk galibiyetini aldı

NBA Doğu Konferansı finalinde Knicks, serideki ilk galibiyetini aldı.

NBA'de gecenin raporu: Knicks, Pacers karşısında ilk galibiyetini aldı

Amerikan Ligi () Doğu Konferansı finalinde New York Knicks, deplasmanda Indiana Pacers'ı 106-100 yenerek seride ilk galibiyetini aldı.

Doğu Konferansı finalindeki üçüncü karşılaşmada konuk ekip Knicks, Pacers'ı 6 sayı farkla yendi.

Knicks'te Karl-Anthony Towns 24, Jalen Brunson ise 23 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Indiana Pacers'ta Tyrese Haliburton, 20 sayı kaydederken Myles Turner ise 19 sayı attı.

Pacers, bu mağlubiyete rağmen seride 2-1 önde bulunuyor.

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