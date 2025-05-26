NBA'de gecenin raporu: Knicks, Pacers karşısında ilk galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde New York Knicks, deplasmanda Indiana Pacers'ı 106-100 yenerek seride ilk galibiyetini aldı.



Doğu Konferansı finalindeki üçüncü karşılaşmada konuk ekip Knicks, Pacers'ı 6 sayı farkla yendi.



Knicks'te Karl-Anthony Towns 24, Jalen Brunson ise 23 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.



Indiana Pacers'ta Tyrese Haliburton, 20 sayı kaydederken Myles Turner ise 19 sayı attı.



Pacers, bu mağlubiyete rağmen seride 2-1 önde bulunuyor.