NBA'de gecenin raporu: Pacers seriyi 2-0 yaptı | Warriors zaferle başladı

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Rocket Arena'da oynanan müsabakada Pacers, Cavaliers'ı deplasmanda 120-119 yenerek seride 2-0 öne geçti.



Aaron Nesmith ve Myles Turner 23'er sayı kaydederek Pacers'ın galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.



Cleveland'da, Mitchell'ın 48 sayı, 9 asistle oynadığı maçta, Max Strus 23 sayı ve Jarrett Allen ise 22 sayılık katkı yaptı.



WARRIORS, YARI FİNALE GALİBİYETLE BAŞLADI



Golden State Warriors, NBA Batı Konferansı yarı final ilk maçında Minnessota Timberwolves'u deplasmanda 99-88 yendi.



Target Center'da Warriors'ın yıldızı Jimmy Butler 20 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaparken takım arkadaşı Buddy Hield 24 sayıyla oynadı.



Timberwolves'da Anthony Edwards 23 sayı, 14 ribauntla "double-double" yaptı.