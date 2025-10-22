NBA'de gelir eşitsizliği tartışması sürüyor: WNBA'den tepki

Spor sektöründe kadınlar ile erkekler arasında gelir eşitsizliği olduğu hakkındaki tartışma uzun yıllardır sürüyor.

Kadın sporcular ve lig yöneticileri tarafından konu hakkında düzenleme talep edilirken NBA CEO'su Adam Silver'in konu hakkında yapmış olduğu açıklama WNBA yönetiminin tepkisini çekti.





"KAZANDIRDIĞI PARAYA BAKMALIYIZ"



ABD'li NBC kanala konuk olan Adam Silver, ligdeki gelir eşitliği konusunda bir adım atılıp atılmayacağı sorusuna şu şekilde yanıt verdi: "Bana kalırsa gelir paylaşımına doğru açıdan bakmıyoruz. Çünkü şu an NBA'nin kazandırdığı para WNBA'den çok daha fazla. Bence iki ligin de organizasyona kazandırdığı net paraya bakmalıyız. Bu süreçte gelirlerinin çok daha fazla artacak, bunu hak ediyorlar."

