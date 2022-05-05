NBA'de Heat ve Suns konferans yarı final serilerine galibiyetle devam etti

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NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi.



Doğu Konferansı yarı finalinde Heat, 76ers'ı 119-103 yendi ve seride 2-0'lık üstünlük sağladı.



Heat'te Bam Adebayo 23 sayı, Jimmy Butler 22 sayı ve 12 asistle oynadı.



Miami Heat'te milli oyuncu Ömer Yurtseven, 1 dakika 23 saniye süre aldı ve 2 sayı üretti.



Philadelphia 76ers'ta Furkan Korkmaz, 18 dakika 15 saniye süre aldı ve 8 sayı, 6 ribaunt ile mağlubiyete engel olamadı.



PHOENIX SUNS, 2-0 ÖNE GEÇTİ



Batı Konferansı yarı finalinde ise Phoenix Suns, Dallas Mavericks'i 129-109 yenerek seride 2-0 öne geçti.



Suns'ta, Devin Booker, 30 sayı, Chris Paul ise 28 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.



Mavericks'te ise Luka Doncic'in 35 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA VE EUROLEAGUE'DE PLAY-OFF ZAMANI