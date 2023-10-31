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NBA'de James Harden'ın yeni rotası Los Angeles Clippers

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, Philadelphia Sixers'ta forma giyen All-Star James Harden'ı takas karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

NBA'de James Harden'ın yeni rotası Los Angeles Clippers

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'de James Harden'ın yeni rotası Los Angeles Clippers oluyor. 

ABD basınında yer alan haberlere göre; iki takım arasındaki takasın ardından 34 yaşındaki Harden'ın yanı sıra PJ Tucker ile Filip Petrusev, Clippers'a geçecek.

Sixers ise Nicolas Batum, Marcus Morris, Robert Covington, KJ Martin ve birden fazla draft hakkı elde edecek.

Tarafların prensipte anlaştığı ve resmi açıklamanın, kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

PERFORMANSI

NBA'de 10 kez All-Star ve bir kez en değerli oyuncu (MVP) seçilen Harden, geçen sezon Sixers formasıyla 21 sayı, 10,7 asist ve 6,1 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.

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