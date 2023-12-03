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NBA'de Josh Giddey olayının perde arkası ortaya çıktı

Oklahoma City'nin basketbolcusu Josh Giddey, reşit olmayan bir kızla ilişki yaşadığı gerekçesiyle NBA tarafından soruşturmaya alınmıştı. Olayın perde arkasında Giddey'in kız arkadaşının gerçek yaşını öğrenmesiyle birlikte iletişimi kestiği öne sürüldü.

NBA'de Josh Giddey olayının perde arkası ortaya çıktı

'de Josh Giddey, olayının perde arkası ortaya çıktı.

Oklahoma City Thunder takımında forma giyen Giddey'in geçtiğimiz hafta reşit olmayan bir kızla ilişki yaşadığı iddia edildi.

Bu gelişmelerin ardından NBA yönetimi oyuncuyla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

İddialar hakkında konuşan Giddey, "Evet, yani soruyu açıkça anlıyorum şimdiik bir yorum yapmayacağım" ifadelerini kullandı.

NY Post'un haberine göre, Thunder'ın guardı 2 yıl önce yaşı küçük olduğu iddia edilen kızla bir gece kulübünde karşılaşarak geceyi beraber geçirdi.

Kızın 15 yaşında olmasına rağmen 19 yaşında olduğunu söylediği, ertesi gün Giddey'in bu durumu öğrenmesiyle birlikte kız arkadaşıyla iletişimi kestiği kaydedildi.

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