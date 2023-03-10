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NBA'de Kevin Durant sakatlığı nedeniyle 3 hafta forma giyemeyecek

NBA ekibi Phoenix Suns'ın All-Star oyuncusu Kevin Durant, sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

NBA'de Kevin Durant sakatlığı nedeniyle 3 hafta forma giyemeyecek

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Amerikan Ligi (NBA) ekibi Phoenix Suns'ın All-Star oyuncusu Kevin Durant, sakatlığı nedeniyle 3 hafta forma giyemeyecek. 

NBA'den yapılan açıklamada, Oklahoma City Thunder maçı öncesi ısınırken sakatlanan Durant'in sol ayak bileğinde burkulma meydana geldiği belirtildi.

Üç hafta forma giyemeyeceği ifade edilen 34 yaşındaki Durant'in durumunun sonrasında yeniden değerlendirileceği kaydedildi.

Durant, Brooklyn Nets'ten transfer edildikten sonra Suns ile 3 maçta görev yaptı. Tecrübeli skorer, bu sezon maç başına 29,5 sayı, 6,8 ribaunt ve 5,2 asist ortalamaları yakaladı.

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