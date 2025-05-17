NBA'de Knicks Doğu Konferansı finaline çıktı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde New York Knicks, son şampiyon Boston Celtics'i evinde 119-81 yenerek seriyi 4-2 kazandı ve konferans finaline yükseldi.



Madison Square Garden'daki maçta Jalen Brunson ve OG Anunoby, Knicks adına 23'er, Mikal Bridges 22 sayılık katkı sunarken, Karl-Anthony Towns 21 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaptı.



Celtics'te ise Jaylen Brown 20 sayı kaydetti.



Doğu Konferansı finali ilk maçında Knicks, perşembe günü Indiana Pacers ile karşı karşıya gelecek.