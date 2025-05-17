NBA'de Knicks Doğu Konferansı finaline çıktı
NBA play-off'larında Knicks, Celtics'i 119-81 yenerek Doğu Konferansı finaline çıktı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde New York Knicks, son şampiyon Boston Celtics'i evinde 119-81 yenerek seriyi 4-2 kazandı ve konferans finaline yükseldi.
Madison Square Garden'daki maçta Jalen Brunson ve OG Anunoby, Knicks adına 23'er, Mikal Bridges 22 sayılık katkı sunarken, Karl-Anthony Towns 21 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaptı.
Celtics'te ise Jaylen Brown 20 sayı kaydetti.
Doğu Konferansı finali ilk maçında Knicks, perşembe günü Indiana Pacers ile karşı karşıya gelecek.
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