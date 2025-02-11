NBA'de Lakers, Doncic'in forma giydiği ilk maçta Jazz'ı mağlup etti: 14 sayı, 5 ribaunt, 4 asist!

NBA'de 10 maç yapıldı.

Jazz'ı konuk eden Lakers'ta maçın en skoreri LeBron James, 24 sayı, 7 ribaunt, 8 asistle galibiyetin mimarı oldu.



Üst üste 6, sezonun 32. galibiyetini alan Batı Konferansı 4'üncüsü Lakers'ta Austin Reaves 22 sayı, 9 ribaunt ve Rui Hachimura 21 sayı, 6 ribauntla oynadı.



Dallas Mavericks'ten Anthony Davis karşılığında takas edilen yıldız oyuncu Doncic ise Lakers formasıyla çıktığı ilk karşılaşmada 14 sayı, 5 ribaunt, 4 asist üretti.



Jazz'da ise Lauri Markkanen ve John Collins'in 17'şer sayısı, sezonun 40. mağlubiyetini engelleyemedi.



JOKİC'TEN 40 SAYI



Batı Konferansı üçüncüsü Denver Nuggets, sahasında Portland Trail Blazers'ı 146-117 yenerek art arda 7, bu sezon 35. galibiyetine ulaştı.

Nuggets'ta Nikola Jokic, 40 sayı, 7 ribaunt, 8 asist, 3 top çalmayla galibiyette başrol oynadı. Christian Braun 26 ve Julian Strawther 18 sayıyla galibiyete katkı sağladı.



Trail Blazers'ta ise Dalano Banton'ın 22 ve Donovan Clingan'ın 21 sayısı, sezonun 31. yenilgisini önleyemedi.



SONUÇLAR



Washington Wizards-San Antonio Spurs: 121-131

Orlando Magic-Atlanta Hawks: 106-112

Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves: 128-107

Miami Heat-Boston Celtics: 85-103

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 97-89

Milwaukee Bucks-Golden State Warriors: 111-125

Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 137-101

Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 128-129 (Uzatmada)

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 146-117

Los Angeles Lakers-Utah Jazz: 132-113