NBA'de Lakers, sahasında ağırladığı Wizards'ı uzatmalarda geçti

NBA'e 8 maçla devam edildi.

Kariyerinin 40 bininci sayısı için geriye sayan LeBron James'in 31 sayı, 4 ribaunt, 9 asistle oynadığı mücadelede Lakers, bu sezon 33. galibiyetini elde etti.

Halihazırda listenin zirvesinde yer alan LeBron James'in NBA kariyerinde 39 bin 991 sayısı bulunuyor. James'i 38 bin 387 sayıyla Kerim Abdülcabbar, 36 bin 928 sayıyla Karl Malone izliyor.



Anthony Davis'in 40 sayı, 15 ribauntla takımını sırtladığı Lakers'ta, D'Angelo Russell 22 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Austin Reeves 12 sayı, 6 ribauntla oynadı.



Jordan Poole'ün 34 sayı attığı Wizards'ta, Deni Avdija 15 sayı, 15 ribaunt, Kyle Kuzma 20 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.



HAKEME İTİRAZ EDEN ALPEREN ŞENGÜN, İHRAÇ EDİLDİ



Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda Phoenix Suns'a 110-105 mağlup oldu.



Karşılaşmada 23 dakika süre alan ve 8 sayı, 3 ribaunt, 4 asistlik performans sergileyen Alperen Şengün, son çeyrekte yaptığı 6. faulün ardından hakeme itirazlarını sürdürünce oyundan ihraç edildi.



Ev sahibi ekipte, Devin Booker 35 sayı, 7 ribaunt, Kevin Durant 24 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Jusuf Nurkic 16 sayı, 13 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.



Konuk takımda Jalen Green 34 sayı, 5 ribaunt, Fred VanVleet 21 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Cam Whitmore 14 sayı, 8 ribauntla salondan ayrıldı.

San Antonio Spurs, milli basketbolcu Cedi Osman'ın 3 sayı, 3 asistle oynadığı maçta ise Oklahoma City Thunder'ı 132-118 yendi.



SONUÇLAR



Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 99-111

Orlando Magic-Utah Jazz: 115-107

New York Knicks-Golden State Warriors: 99-110

Brooklyn Nets-Atlanta Hawks: 124-97

San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 132-118

Phoenix Suns-Houston Rockets: 110-105

Denver Nuggets-Miami Heat: 103-97

Los Angeles Lakers-Washington Wizards: 134-131 (uzatmada)