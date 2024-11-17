NBA'de Lakers'tan üst üste 5. galibiyet

NBA'e 5 maçla devam edildi.

Lakers'ın deplasmanda Pelicans'ı 5 sayı farkla yendiği maçta 31 sayı ve 14 ribauntla oynayan Anthony Davis, "double-double" ile galibiyete katkı verdi.



Lakers'ta 21 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistlik performans sergileyen LeBron James'in 4 maçlık "triple-double" serisi sona erdi.



Pelicans'ta Brandon Ingram, 32 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

FOX'TAN 49 SAYI

Sacramento Kings, konuk ettiği Utah Jazz'ı 121-117 mağlup etti.



Kings'te De'Aaron Fox, 49 sayıyla takımının galibiyetinde başrol oynadı.



Jazz'da Lauri Markkanen ise 25 sayıyla öne çıktı.



İşte NBA'de gecenin diğer maçlarının sonuçları:



Charlotte Hornets -Milwaukee Bucks: 115-114



Boston Celtics-Toronto Raptors: 126-123 (uzatmada)



Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 110-93

