NBA'de LeBron James-Alperen Şengün gerilimi. Olay sözler
30.04.2026 11:11
Alperen Şengün ve LeBron James, bir pozisyon sonrası böyle karşılaştı.
NBA play-off'ta Lakers ile Rockets'ın karşılaştığı maçta LeBron James'in Alperen Şengün'e laf atması ortamı kızıştırdı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk tur mücadelesinde Houston Rockets, Los Angeles Lakers'a karşı üç maçlık mağlubiyet serisinin ardından üst üste 2. galibiyetini aldı.
Batı Konferansı play-off serisinin 5. maçında Rockets deplasmanda Lakers'ı 99-93 yenerek üst üste ikinci kez elenmekten kurtuldu ve seriyi 3-2'ye getirdi.
Rockets'ta "triple-double"a yakın bir performans gösteren milli basketbolcu Alperen Şengün; 14 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynarken Jabari Smith ise 22 sayı kaydetti.
Lakers'ta LeBron James 25 sayı, Austin Reaves ise 22 sayı attı.
Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün, takım arkadaşıyla yaşadığı sevinç.
LEBRON, ALPEREN'E SATAŞTI
Müsabakada yaşanan bir pozisyonda Lakers'ın yıldızı LeBron James, milli basketbolcu Alperen Şengün ile atıştı. Şengün'e laf atan LeBron, "Herkes söyleyebilir ama sen söyleyemezsin. Sen bunu söylemezsin… Burada bunu söylemesine izin verilmeyen tek kişi sensin. Ne kadar yumuşaksın..." ifadelerini kullandı.
LeBron James'in bu hareketi Alperen Şengün'ün hakeme itirazı sonrası gerçekleştirdiği görülürken, maç içinde oyuncuya karşı psikolojik üstünlük kurmak için çabaladığı ortaya çıktı.
Alperen Şengün ve LeBron James'in saha içindeki mücadelesi.
CAVALIERS, 3-2 ÖNDE
Günün diğer karşılaşmasında Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı ilk tur 5. maçında konuk ettiği Toronto Raptors'ı 125-120'lik skorla mağlup etti ve seride 3-2 öne geçti.
Cavaliers'ta Evan Mobley ve James Harden, 23'er sayı kaydederken Raptors'ta ise RJ Barrett, 25 sayı attı.
PISTONS, TUR UMUTLARINI SÜRDÜRDÜ
Doğu Konferansı'nda normal sezonun lideri Detroit Pistons, ilk tur serisinin 5. maçında konuk ettiği Orlando Magic'i 116-109 yendi.
Magic, bu mağlubiyete rağmen seride 3-2 önde bulunuyor.
Pistons'ta Cade Cunningham, 45 sayı kaydederken Magic'ten Paolo Banchero da 45 sayı ile karşılık verdi.