NBA'de LeBron James-Alperen Şengün gerilimi. Olay sözler

LEBRON, ALPEREN'E SATAŞTI

Müsabakada yaşanan bir pozisyonda Lakers'ın yıldızı LeBron James , milli basketbolcu Alperen Şengün ile atıştı. Şengün'e laf atan LeBron, "Herkes söyleyebilir ama sen söyleyemezsin. Sen bunu söylemezsin… Burada bunu söylemesine izin verilmeyen tek kişi sensin. Ne kadar yumuşaksın..." ifadelerini kullandı.

LeBron James'in bu hareketi Alperen Şengün'ün hakeme itirazı sonrası gerçekleştirdiği görülürken, maç içinde oyuncuya karşı psikolojik üstünlük kurmak için çabaladığı ortaya çıktı.