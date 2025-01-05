NBA'de Nuggets, Jokic'in 46 sayı attığı maçta Spurs'ü mağlup etti
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, yıldız oyuncusu Nikola Jokic'in 46 sayı attığı maçta San Antonio Spurs'ü 122-111 yendi.
NBA'de 9 maç yapıldı. Spurs'e konuk olan Nuggets, uzatmaya giden maçta Jokic'in 46 sayı, 9 ribaunt, 10 asist, 2 top çalma ve 2 blokluk performansıyla 20. galibiyetine ulaştı.
Batı Konferansı 4'üncüsü Nuggets'ta Michael Porter Jr 28 sayı, 10 ribaunt ve Jamal Murray 13 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, 5 top çalmayla galibiyete katkı sağladı.
Spurs'te ise Harrison Barnes'ın 22 sayı ve Victor Wembanyama'nın 20 sayı, 23 ribauntluk katkısı, sezonun 17. mağlubiyetini önleyemedi.
ADEM BONA'DAN 6 SAYI
Milli oyuncu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Brooklyn Nets'i 123-94 mağlup etti.
Sezonun 14. galibiyetini alan 76ers'ta Joel Embiid 28 sayı, 12 ribaunt, 6 asist ve Tyrese Maxey 18 sayı, 7 asistle oynadı. Adem Bona ise yaklaşık 7 dakika süre aldığı mücadeleyi 6 sayı, 3 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla tamamladı.
Nets'te ise Ziaire Williams'ın 19 ve Tyrese Martin'in 16 sayısı, sezonun 22. yenilgisini engelleyemedi.
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