NBA'de Orlando Magic, Lakers'ın serisine son verdi

NBA, dün gece oynanan 4 maçla devam etti.

Franz Wagner'in maçın bitimine 2.5 saniye kala attığı üçlükle öne geçen Magic, Lakers'ı tek sayı farkla yendi.



Takımına maçı kazandıran üçlüğü atan Wagner; 37 sayı, 6 ribaunt, 11 asist ile Magic'i galibiyete taşıdı.



Lakers'ta Anthony Davis, 39 sayı, LeBron James ise 31 sayı atmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

MİLLER VE BALL İKİLİSİNİN 73 SAYISI, HORNETS'A GALİBİYET GETİRDİ



Charlotte Hornets, konuk ettiği Detroit Pistons'ı uzatmaların ardından 123-121 mağlup etti.



LaMelo Ball-Brandon Miller ikilisinin, Pistons karşısında bulduğu 73 sayı Hornets'a galibiyeti getirdi.



Hornets'ta Miller, 38 sayı, Ball ise 35 sayı kaydederken Pistons'ta Cade Cunningham 27 sayı, Tobias Harris ise 26 sayı attı.



İşte NBA'de gecenin diğer sonuçları:



Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves: 110-105



San Antonio Spurs-Utah Jazz: 126-118

