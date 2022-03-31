NBA'de Phoenix Suns üst üste 9. galibiyetini aldı

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Phoenix Suns, Golden State Warriors'ı deplasmanda 107-103 yenerek batı konferansı liderliğini sürdürdü.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Suns, Devin Booker ve Mikal Bridges'ın 22'şer sayıyla öne çıktığı karşılaşmada Warriors'ı mağlup ederek üst üste 9, bu sezon 62. galibiyetini aldı.



Suns'ta Deandre Ayton 16 sayı, 16 ribaunt, Chris Paul 15 sayı, 8 asist kaydetti.



Jordan Poole'un 38 sayı, 9 ribaunt, 7 asistlik performansı, Warriors'ın peş peşe 4. olmak üzere 29. yenilgisini önleyemedi.

HEAT DEPLASMANDA CELTİCS'İ GEÇTİ

Miami Heat, Boston Celtics'e konuk olduğu mücadeleyi 106-98 kazandı.



Sezonun 49. galibiyetini alan Doğu Konferansı lideri Heat'te Jimmy Butler 24, Kyle Lowry 23, Bam Adebayo 17 sayı kaydetti.



Celtics'te Jaylen Brown'ın 28, Jayson Tatum'ın 23 sayısı, sezonun 30. mağlubiyetini engelleyemedi.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Dallas Mavericks: 112-120



Indiana Pacers-Denver Nuggets: 118-125



Washington Wizards-Orlando Magic: 127-110



Boston Celtics-Miami Heat: 98-106



Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves: 125-102



New York Knicks-Charlotte Hornets: 114-125



Oklahoma City Thunder-Atlanta Hawks: 118-136



Houston Rockets-Sacramento Kings: 118-121



San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 111-112



Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 107-117



Golden State Warriors-Phoenix Suns: 103-107

NBA'DE PLAY-OFF ATEŞİ, HASLEM-BUTLER KAVGASI