NBA'de play-in ve play-off eşleşmeleri belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezonun sona ermesiyle play-in ve play-off eşleşmeleri belli oldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.04.2022 - 12:29 | Son Güncelleme : 11.04.2022 - 12:51

NBA'de play-in ve play-off eşleşmeleri belli oldu

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NBA'de 82 maçlık 2022 normal sezonunu Batı Konferansı'nda Phoenix Suns, Doğu Konferansı'nda ise Miami Heat zirvede bitirdi.

Maçların 16 Nisan'da başlayacağı play-off'ta eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

BATI KONFERANSI

Phoenix Suns (1) - Play-in galibi (8)

Memphis Grizzlies (2) - Play-in galibi (7)

Golden State Warriors (3) - Denver Nuggets (6)

Dallas Mavericks (4) - Utah Jazz (5)

DOĞU KONFERANSI

Miami Heat (1) - Play-in galibi (8)

Boston Celtics (2) - Play-in galibi (7)

Milwaukee Bucks (3) - Chicago Bulls (6)

Philadelphia 76ers (4) - Toronto Raptors (5)


DÖRT TAKIM PLAY-İN TURUNDAN GELECEK

Konferanslarında ilk 6 sıraya giremeyen 8 takım, play-in maçları oynayacak.

Play-in karşılaşmaları sonunda 4 ekip, konferanslarında 7 ve 8'inci sıraları alarak adlarını play-off'a yazdıracak.

Batı Konferansı'nı 7. sırada bitiren Minnesota Timberwolves ile sezonu 8. basamakta tamamlayan Los Angeles Clippers, play-in turunda karşılaşacak. Kazanan taraf, play-off'ta konferans ikincisi Memphis Grizzlies'in rakibi olacak. Kaybeden takım, Batı Konferansı'nda 9'uncu New Orleans Pelicans ile 10'uncu San Antonio Spurs arasındaki play-in maçının galibiyle oynayacak. Bu eşlemede üstünlük kuran ekibin play-off'taki rakibi ise konferans lideri Phoenix Suns olacak.

Doğu Konferansı 7'ncisi Brooklyn Nets ile sezonu 8. sırada noktalayan Cleveland Cavaliers, play-in turunda kozlarını paylaşacak. Maçın galibi, play-off'a yükselerek konferans ikincisi Boston Celtics ile eşleşecek. Yenilen takım, Doğu Konferansı'nda 9'uncu Atlanta Hawks ile 10'uncu Charlotte Hornets arasındaki play-in müsabakasının kazananıyla karşılaşacak. Bu eşleşmenin galibi ise play-off'ta konferans lideri Miami Heat ile mücadele edecek.

Tek maçlı eleme usulüyle oynanacak play-in turu 12 Nisan'da başlayacak.

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