NBA'de play-off'a kalan iki takım belli oldu

NBA'de 2022 sezonu play-in mücadelesine, iki maçla başlandı. Batı Konferansı'nda sezonu 7. sırada bitiren Minnesota Timberwolves, 8. sırada tamamlayan Los Angeles Clippers'ı ağırladı.



Çekişmeli geçen maçın son periyotunda rakibine oranla hücumda daha etkili olan Timberwolves, karşılaşmayı 109-104 kazanarak play-off'a kalmayı garantiledi. Minnesota Timberwolves, bu turda konferans ikincisi Memphis Grizzlies ile eşleşti.



Los Angeles Clippers ise New Orleans Pelicans–San Antonio Spurs karşılaşmasını kazanan takımla oynayacak ve bu maçtan galip ayrılması halinde play-off'a adını yazdırabilecek.



Timberwolves'ta Anthony Edwards 30 sayı ve 5 ribaunt, D'Angelo Russell 29 sayı, 6 asist ve 5 ribauntla galibiyette başrolü oynadı. Malik Beasley 12 sayı ve 6 ribaunt, Karl-Anthony Towns 11 sayı ve 5 ribauntla skora destek verdi.



Clippers'ta Paul George 34 sayı, 7 ribaunt ve 5 asist, Reggie Jackson 17 sayı, 7 ribaunt ve 5 asist, Norman Powell 16, Marcus Morris 12 sayıyla mücadele etti.

DOĞU KONFERANSI'NDA BROOKLYN NETS PLAY-OFF BİLETİ ALDI

Doğu Konferansı play-in mücadelesinde ise lig 7'ncisi Brooklyn Nets, konuk ettiği lig 8'incisi Cleveland Cavaliers'ı 115-108'lik skorla geçerek adını play-off'a yazdırdı.



Nets, playoff'ta konferans ikincisi Boston Celtics ile eşleşti. Cleveland Cavaliers ise Atlanta Hawks-Charlotte Hornets maçının galibiyle son play-off kotası için mücadele edecek.



Nets'te all-star oyunculardan Kyrie Irving 34 sayı ve 12 asist, Kevin Durant 25 sayı ve 11 asistle takımını galibiyete taşıdı. Bruce Brown 18 sayı, 9 ribaunt ve 8 asist, Andre Drummond 16 sayı ve 8 ribaunt, Nic Claxton ise 13 sayı, 9 ribaunt ve 5 blokla galibiyette pay sahibi oldu.



Cavaliers'ta Darius Garland 34 sayı, Evan Mobley 19 sayı ve 7 ribaunt, Kevin Love 14 sayı ve 13 ribaunt, Lauri Markkanen 13 sayı, Caris LeVert ise 12 sayı, 7'şer ribaunt ve asist, milli oyuncu Cedi Osman ise 21 dakikada 2 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistlik performans sergiledi.

