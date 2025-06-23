NBA'de şampiyon belli oldu
NBA play-off final serisinde Oklahoma City Thunder, Indiana Pacers'ı yenerek şampiyonluğa ulaştı.
NBA'de sezonunun şampiyonunun belli olacağı final serisinin 7. ve son maçında Oklahoma City Thunder ile Indiana Pacers karşı karşıya geldi.
NBA play-off final serisinde Oklahoma City Thunder, Indiana Pacers'ı mağlup ederek şampiyon oldu.
12 SAYI FARK
Konuk Indiana Pacers devreye 48-47 önde girdi. Maçın üçüncü çeyreğinde farkı açan Oklahama City Thunder, son bölümde üstünlüğünü koruyup sahadan 103-91 galip ayrıldı.
Seriyi 4-3 kazanan Thunder kulüp tarihinin ikinci şampiyonluğunu kazandı. Thunder, 2008'deki isim ve şehir değişikliğinin ardından ilk kez kupaya uzanırken daha önce 1979'da Seattle Supersonic adıyla şampiyon olmuştu.
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