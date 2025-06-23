NBA'de şampiyon belli oldu

NBA'de sezonunun şampiyonunun belli olacağı final serisinin 7. ve son maçında Oklahoma City Thunder ile Indiana Pacers karşı karşıya geldi.



NBA play-off final serisinde Oklahoma City Thunder, Indiana Pacers'ı mağlup ederek şampiyon oldu.

12 SAYI FARK



Konuk Indiana Pacers devreye 48-47 önde girdi. Maçın üçüncü çeyreğinde farkı açan Oklahama City Thunder, son bölümde üstünlüğünü koruyup sahadan 103-91 galip ayrıldı.



Seriyi 4-3 kazanan Thunder kulüp tarihinin ikinci şampiyonluğunu kazandı. Thunder, 2008'deki isim ve şehir değişikliğinin ardından ilk kez kupaya uzanırken daha önce 1979'da Seattle Supersonic adıyla şampiyon olmuştu.