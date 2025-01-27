NBA'de Shai Gilgeous-Alexander'dan 35 sayı

NBA'de tek maç yapıldı.

Batı Konferansı lideri Thunder, konferans 13'üncüsü Portland Trail Blazers'a konuk oldu.



İkinci çeyrekteki skorer oyunuyla kontrolü ele alan Thunder, boyalı alandaki etkili performansıyla mücadeleden 118-108 galip ayrıldı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 35 sayı, 5 ribaunt ve Jalen Williams 24 sayı, 8 asistle galibiyete katkı sağladı.



Son 4 maçta üçüncü kez kazanan Thunder, 37 galibiyet, 8 mağlubiyetle zirvede yer aldı.



Trail Blazers'ta ise Deni Avdija'nın 28 sayı, 8 ribaunt, 8 asist ve Scoot Henderson'ın 25 sayı, 5 ribauntluk performansları, sezonun 29. mağlubiyetini engelleyemedi.