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NBA'de sürpriz karar: Şampiyon Boston Celtics 22 sene sonra satılıyor

Bu sezon NBA şampiyonluğuna ulaşan Boston Celtics, satışa çıkarılıyor. Wyc Grousbeck, Celtics'i 2002 yılında 360 milyon dolar karşılığında satın almıştı. Kulübün, 2023 yılındaki piyasa değeri ise 4.7 milyar dolar olarak gösteriliyordu.

NBA'de sürpriz karar: Şampiyon Boston Celtics 22 sene sonra satılıyor

Final serisinde Dallas Mavericks'i 4-1 ile geçen  şampiyonluk ipini göğüslemişti. Kulübün sahibi Wyc Grousbeck, büyük başarının ardından kulübe satışa çıkarma kararı aldı.

2028 YILINDA SATIŞ TAMAMLANACAK

Kulüpten yapılan açıklamada Boston Celtics'in çoğunluk hisselerinin 2024 yılının sonunda satılmasının hedeflendiği, tüm hisselerin satışının ise 2028 yılında tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

22 SENEDE 2 ŞAMPİYONLUK

2002 senesinde Boston Celtics'i 360 milyon dolar karşılığında satın alan iş insanı Wyc Grousbeck, 22 senede Celtics ile 2008 ve 2024'te olmak üzere 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

BÜYÜK KAR

2023 yılında piyasa değeri 4.7 milar dolar olan Boston Celtics'in 2023'teki değeri karşılığında satılması durumunda Wyc Grousbeck ciddi bir kar elde etmiş olacak.

NBA'de şampiyon Boston Celtics

NBA'de şampiyon Boston Celtics

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