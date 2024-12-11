NBA'de Thunder ve Bucks yarı finale yükseldi

NBA Kupası'nda 2 maç oynandı.

Thunder, organizasyonun Batı Konferansı çeyrek finalinde konuk ettiği Mavericks'i 14 sayı farkla yenerek yarı finale çıktı.



Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 39 sayı atarak takımını yarı finale taşıdı.

Thunder, Las Vegas'ta oynanacak yarı final maçında Golden State Warriors-Houston Rockets maçının galibiyle karşılaşacak.



ANTETOKOUNMPO'NUN 37 SAYISIYLA BUCKS YARI FİNALE YÜKSELDİ



Milwaukee Bucks, organizasyonun Doğu Konferansı çeyrek finalinde konuk ettiği Orlando Magic'i 114-109 yenerek Las Vegas'ta oynanacak NBA Kupası yarı finaline çıktı.



Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 37 sayı, Damian Lillard ise 28 sayıyla oynadı.



Magic'te Jalen Suggs'ın 32 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.



Bucks, yarı finalde New York Knicks-Atlanta Hawks çeyrek final maçının galibi ile karşılaşacak.

