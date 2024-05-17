NBA'de Timberwolves farklı kazandı, seriyi 7. maça taşıdı

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi.

Etkili savunmasıyla rakibini 70 sayıda tutan ve mücadeleyi 45 sayı farkla kazanan Timberwolves, seride durumu 3-3 yaptı.



Timberwolves'ta Anthony Edwards 27 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Jaden McDaniels 21 sayı, 4 ribaunt, Mike Conley 14 sayı, 5 asist, 4 ribaunt, Naz Reid 10 sayı, 11 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.



Nuggets'ta ise Nikola Jokic 22 sayı, 9 ribaunt, 2 asist, Aaron Gordon 12 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, Jamal Murray 10 sayı, 5 asistle oynadı.



Serinin 7. ve son maçı, 19 Mayıs Pazar gecesi Nuggets'ın sahasında oynanacak.

