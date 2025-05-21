NBA'de Timberwolves'u yenen Thunder, seride 1-0 önde

NBA konferans finalinde Timberwolves'u yenen Thunder, seride 1-0 öne geçti.



Paycom Center'da Timberwolves'u ağırlayan Thunder, ikinci yarıda sergilediği skorer performansla mücadeleden 26 sayı farkla galip ayrıldı.



Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 5 ribaunt, 9 asist, 3 top çalma, Jalen Williams 19 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 5 top çalma ve Chet Holmgren 15 sayı, 7 ribaunt, 3 asistle mücadele etti.



Timberwolves'ta Julius Randle 28 sayı, 8 ribaunt ve Anthony Edwards 18 sayı, 9 ribaunt, 3 asistle oynadı.



Serinin ikinci maçı, 23 Mayıs Cuma günü TSİ 03.30'da Thunder'ın ev sahipliğinde oynanacak.

