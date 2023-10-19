NBA'de yeni sezon başlıyor

Basketbolun yıldızları sahaya çıkıyor.



NBA'de yeni sezon, çarşamba günü Denver Nuggets-Los Angeles Lakers düellosuyla başlayacak.



Dünyanın 1 numaralı liginde yaz ayları hareketli geçti. 2023 draftında gözler yıllardır beklenen Victor Wembanyama'daydı.



Tim Duncan'ı seçtikten 26 yıl sonra draftta 1 numarayı kapan San Antonio Spurs, 2.24'lük boyu ve atletik yapısıyla iştah kabartan Fransız yıldıza forma giydirdi.

NBA'DE TÜRK YILDIZLAR



Gregg Popovich'in takımına katılan bir diğer isimse Cedi Osman'dı.



6 sezonluk Cleveland serüvenini noktalayan milli oyuncu, "Spurs'de bir veteran gibi gençlere yardımcı olacağım" dedi.



NBA'deki Türk basketbolculardan Ömer Faruk Yurtseven'in de adresi değişti.



Milli pivot Miami Heat'e veda ederken, Utah Jazz macerasına başladı.



Furkan Korkmaz'ın Philadelphia 76ers'da kaldığı yaz aylarında, Onuralp Bitim Chicago Bulls formasını giyerek NBA'deki 5. Türk oldu.



Houston Rockets'da 2 sezondur parlayan Alperen Şengün de önemli bir değişim yaşadı.



Batı Konferansı'nın dibine demir atan Rockets, genç yeteneklerle dolu kadrosunu, İme Udoka'ya emanet etti.



Takas piyasında en sansasyonel hamle ise Milwaukee Bucks'tan geldi.



2 yıldır şampiyonluktan uzak kalan Bucks, Jrue Holiday'i elden çıkarıp, Damien Lillard'ı kadrosuna kattı.



Giannis Antetokounmpo ve Lillard ortaklığı, yeni sezon öncesinde NBA tutkunlarını heyecanlandırdı.



Golden State Warriors ise Chris Paul'ün deneyimine başvurdu.



Guard rotasyonunu Stephen Curry ve Chris Paul'den oluşturan Warriors hücumları, yeni sezona renk katacak.



BATI'NIN ZİRVESİNE MESAJ YOLLADI



İlk şampiyonluğun peşindeki Phoenix Suns ise bu hedef için büyük üçlü kurdu.



Kevin Duran ve Devin Booker'lu kadrosuna Bradley Beal'ı ekleyen Suns, Batı'nın zirvesine mesaj yolladı.



Doğu'da finalin uzağında kalan Boston Celtics de yeni sezon için iddialı.



Marcus Smart'a veda eden Celtics, Jrue Holiday ve Kristaps Porzingis'i kadrosuna kattı.



Son şampiyon Denvet Nuggets ise güçlenen rakiplerini bekliyor.



Yeni sezon öncesinde kupayla basının önüne çıkan MVP Nikola Jokic, takımına güveniyor.



LEBRON JAMES 21. SEZONUNA HAZIR



NBA'in yaşayan efsanesi LeBron James de 21. sezonuna hazır.



38 yaşındaki yıldız, Los Angeles Lakers'ı 18'inci şampiyonluğu taşımak için mücadeleye hazır.



NBA'de yeni sezonun en merak edilen konularından biri de ilk kez düzenlenecek sezon içi turnuva.



30 takım, 3 Kasım ve 9 Aralık tarihleri arasında lig takviminin yanı sıra, kupa mücadelesi de verecek.

