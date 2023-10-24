NBA'de yeni sezon ne zaman başlıyor? 2023-2024 NBA sezonuna dair bilgiler

Dünyanın en çok seyredilen spor organizasyonlarından NBA'da 2023-2024 sezonu start alıyor. Geçtiğimiz sezon nefes kesen mücadelelere sahne NBA'da 2022-2023 sezonu şampiyonu Denver Nuggets olmuştu. NBA 2023-2024 normal sezonu Denver Nuggets-Los Angeles Lakers müsabakasıyla başlayacak.



NBA'DA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2023-2024 sezonu, yarın sabaha karşı başlayacak.



AÇILIŞ GÜNÜ İKİ MAÇ OYNANACAK



NBA'in 78. sezonunun açılış gününde iki maç oynanacak. Yeni sezonun ilk karşılaşmasında, son şampiyon Denver Nuggets, sahasında Los Angeles Lakers'ı ağırlayacak.



Nuggets'a tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandıran oyuncular, maç öncesi yüzüklerini alacak.



Gecenin diğer mücadelesinde 2022 şampiyonu Golden State Warriors, 2021 finalisti Phoenix Suns'ı konuk edecek.



MİLLİ TAKIM'DAN 5 YILDIZ NBA'DA FORMA GİYECEK



NBA'de Türk Milli Takımı'ndan 5 basketbolcu yer alacak.



Üç takımlı takasla 6 yıldır formasını giydiği Cleveland Cavaliers'tan ayrılan ve San Antonio Spurs'ün yolunu tutan 28 yaşındaki Cedi Osman, yeni takımıyla ilk maçına 26 Ekim Perşembe gecesi, Sloven yıldız Luka Doncicli Dallas Mavericks karşısında çıkacak.



Cedi gibi NBA'de 7. sezonunu geçirmeye hazırlanan bir başka milli oyuncu da Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz olacak.



NBA kariyerinde Cedi'nin 9,7 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, Furkan'ın da 7,4 sayı, 2,1 ribaunt ortalamaları bulunuyor.



Utah Jazz'ın temmuz ayında kadrosuna kattığı Ömer Faruk Yurtseven ile Houston Rockets'ta oynayan Alperen Şengün, NBA'de üçüncü sezonlarını geçirecek.



Pivot mevkisinde oynayan iki milli basketbolcudan Ömer Faruk, 5,2 sayı, 4,9 ribaunt, Alperen ise 12,3 sayı, 7,3 ribaunt ve 3,2 asist ortalamalarıyla iki sezonu geride bıraktı.



Chicago Bulls ile iki yönlü sözleşme imzalayan milli basketbolcu Onuralp Bitim, NBA'de ilk sezon heyecanını yaşayacak.



24 yaşındaki basketbolcu, sözleşmesine göre, NBA'de veya Gelişim Ligi'nde (NBA G League) forma giyebilecek. Onuralp, NBA'de normal sezonda en fazla 50 maça çıkabilecek.



PLAY-OFF TARİHLERİ BELLİ OLDU



30 takımın 82'şer maça çıkacağı normal sezon, 14 Nisan 2024'te sona erecek.



Play-off'lara katılacak son 4 takım, kendi konferanslarında 7, 8, 9 ve 10'uncu sırayı alanlar arasındaki play-in turnuvasıyla belirlenecek. Play-in maçları 16-19 Nisan tarihlerinde yapılacak.



16 takımın katılacağı play-off'lar 20 Nisan, 2024 NBA Finalleri ise 6 Haziran'da başlayacak.



NBA All-Star hafta sonu, 16-18 Şubat 2024 tarihlerinde Indianapolis kentindeki Gainbridge Fieldhouse'da gerçekleştirilecek. 73. NBA All-Star maçında, taraftarlardan en çok oy alan Doğu ve Batı Konferansı'ndan birer oyuncunun seçtiği takımlar karşılaşacak.

