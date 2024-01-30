NTV.COM.TR’ye geri dön

NBA'de Alperen Şengün'den double-double: 31 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma, 1 blok

NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün 31 sayı attığı maçta Lakers'ı yendi. 39 dakika 30 saniye süre alarak double-double yapan Alperen, 31 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı.

NBA'de Alperen Şengün'den double-double: 31 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma, 1 blok

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Amerikan Ligi'nde () Houston Rockets, milli oyuncu 'ün 31 sayı attığı maçta Los Angeles Lakers'ı 135-119 mağlup etti.

Rockets'ın Lakers'ı yendiği mücadelede 39 dakika 30 saniye süre alarak "double-double" yapan Alperen, 31 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı.

Ev sahibi Rockets'ta Jalen Green 34 sayı, 12 ribaunt ve Cam Whitmore 20 sayı, 6 ribauntla sezonun 22. galibiyetine katkı sağladı.

Jalen Green ve Alperen Şengün, NBA tarihinde 21 veya daha genç yaşta olup bir maçta 30 sayı ve 10 ribaunt üstü performans sergileyen ilk ikili oldu.

Bu sezon 24. yenilgisini yaşayan Lakers'ta LeBron James, Anthony Davis ve D'Angelo Russell 23'er sayı kaydetti.

CEDİ OSMAN'DAN 20 SAYI

Washington Wizards, milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği San Antonio Spurs'ü deplasmanda 118-113 yendi.

Sezonun 9. galibiyetini alan Wizards'ta Kyle Kuzma 18 sayı, 11 ribaunt ve Daniel Gafford 16 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptı.


Ev sahibi Spurs'te Devin Vassell'in 24 sayı, 5 ribaunt ve Victor Wembanyama'nın 22 sayı, 11 ribauntluk performansları, sezonun 37. mağlubiyetini önleyemedi. Karşılaşmada 28 dakika 32 saniye görev alan Cedi Osman ise 20 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmayla mücadele etti.

DONCİC'TEN 45 SAYI

Dallas Mavericks, all-star oyun kurucusu Luka Doncic'in 45 sayı, 9 ribaunt, 15 asistle yıldızlaştığı maçta Orlando Magic'i 131-129'luk skorla geçti.

Tim Hardaway Jr 36, Dereck Lively ve Jaden Hardy 20'şer sayıyla Mavericks'in 26. galibiyetinde önemli rol oynadı.

Paolo Banchero'nun 36 ve Franz Wagner'in 21 sayısı, konuk ekip Magic'in 23. mağlubiyetini engelleyemedi.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Los Angeles Clippers: 118-108


Charlotte Hornets-New York Knicks: 92-113


Miami Heat-Phoenix Suns: 105-118


Brooklyn Nets-Utah Jazz: 147-114


Boston Celtics-New Orleans Pelicans: 118-112


San Antonio Spurs-Washington Wizards: 113-118


Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 101-107


Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 94-103


Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 135-119


Dallas Mavericks-Orlando Magic: 131-129


Denver Nuggets-Milwaukee Bucks: 113-107


Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 130-104

Abdülkadir Ömür, Hull City için İngiltere'de: Bonservisi ortaya çıktı

Abdülkadir Ömür, Hull City için İngiltere'de: Bonservisi ortaya çıktı

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;