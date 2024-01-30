NBA'de Alperen Şengün'den double-double: 31 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma, 1 blok

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 31 sayı attığı maçta Los Angeles Lakers'ı 135-119 mağlup etti.



Rockets'ın Lakers'ı yendiği mücadelede 39 dakika 30 saniye süre alarak "double-double" yapan Alperen, 31 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı.



Ev sahibi Rockets'ta Jalen Green 34 sayı, 12 ribaunt ve Cam Whitmore 20 sayı, 6 ribauntla sezonun 22. galibiyetine katkı sağladı.



Jalen Green ve Alperen Şengün, NBA tarihinde 21 veya daha genç yaşta olup bir maçta 30 sayı ve 10 ribaunt üstü performans sergileyen ilk ikili oldu.



Bu sezon 24. yenilgisini yaşayan Lakers'ta LeBron James, Anthony Davis ve D'Angelo Russell 23'er sayı kaydetti.



ALPI WITH THE THROW DOWN 🤯@alperennsengun pic.twitter.com/S6ycLR3W3h — Houston Rockets (@HoustonRockets) January 30, 2024 CEDİ OSMAN'DAN 20 SAYI



Washington Wizards, milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği San Antonio Spurs'ü deplasmanda 118-113 yendi.



Sezonun 9. galibiyetini alan Wizards'ta Kyle Kuzma 18 sayı, 11 ribaunt ve Daniel Gafford 16 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptı.





Ev sahibi Spurs'te Devin Vassell'in 24 sayı, 5 ribaunt ve Victor Wembanyama'nın 22 sayı, 11 ribauntluk performansları, sezonun 37. mağlubiyetini önleyemedi. Karşılaşmada 28 dakika 32 saniye görev alan Cedi Osman ise 20 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmayla mücadele etti.



DONCİC'TEN 45 SAYI



Dallas Mavericks, all-star oyun kurucusu Luka Doncic'in 45 sayı, 9 ribaunt, 15 asistle yıldızlaştığı maçta Orlando Magic'i 131-129'luk skorla geçti.



Tim Hardaway Jr 36, Dereck Lively ve Jaden Hardy 20'şer sayıyla Mavericks'in 26. galibiyetinde önemli rol oynadı.



Paolo Banchero'nun 36 ve Franz Wagner'in 21 sayısı, konuk ekip Magic'in 23. mağlubiyetini engelleyemedi.



SONUÇLAR



Cleveland Cavaliers-Los Angeles Clippers: 118-108





Charlotte Hornets-New York Knicks: 92-113





Miami Heat-Phoenix Suns: 105-118





Brooklyn Nets-Utah Jazz: 147-114





Boston Celtics-New Orleans Pelicans: 118-112





San Antonio Spurs-Washington Wizards: 113-118





Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 101-107





Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 94-103





Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 135-119





Dallas Mavericks-Orlando Magic: 131-129





Denver Nuggets-Milwaukee Bucks: 113-107





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