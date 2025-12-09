NBA'deki bahis soruşturmasında tutuklanıp serbest bırakılmıştı; yeniden ifadeye çağrıldı

Geçtiğimiz ekim ayında NBA'de bahis soruşturması başlatılmıştı.

FBI tarafından yapılan soruşturma kapsamında Miami Heat'in formasını giyen basketbolcu Terry Rozier ve eski All-Star oyuncusu Chauncey Billups'ın da aralarında bulunduğu 31 kişi tutuklanmıştı.

Sanıklar, yasa dışı bahis ve kumarın oynanması için kendi ünlerini kullanmakla suçlanmıştı.

Ekim ayında tutuklanan Terry Rozier, "iyi hal" sebebiyle o günlerde serbest bırakılmıştı. 31 yaşındaki oyuncu, bugün yeniden ifade verdi.

"SUÇSUZUM"

ABD basınında yer alan haberlere göre Terry Rozier, kendisine yöneltilen suçlamaların doğru olmadığını belirtti.

31 yaşındaki oyuncu, kumarbazların yaptığı bahis tercihlerine göre performans vermekle suçlanıyordu.

BİLEREK SAKATLANDIĞI İDDİA EDİLİYOR

FBI'ın araştırmasına göre Rozier, 24 Mart 2023 tarihinde oynanan New Orleans Pelicans-Charlotte Hornets maçı sırasında bilerek sakatlanarak kendisi üzerine bahis oynayanların paralarını katlamalarını sağladı.

Oyuncunun, karşılaşma öncesinde bu bilgiyi sızdırdığı iddia edildi. 31 yaşındaki basketbolcu, o sezonun kalan kısmında hiçbir şekilde forma giymedi.