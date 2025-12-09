NBA'deki bahis soruşturmasında tutuklanıp serbest bırakılmıştı; yeniden ifadeye çağrıldı
09.12.2025 13:12
NTV - Haber Merkezi
31 yaşındaki basketbol oyuncusu Terry Rozier, NBA'de yürütülen bahis soruşturması kapsamında ifade verdi.
Geçtiğimiz ekim ayında NBA'de bahis soruşturması başlatılmıştı.
FBI tarafından yapılan soruşturma kapsamında Miami Heat'in formasını giyen basketbolcu Terry Rozier ve eski All-Star oyuncusu Chauncey Billups'ın da aralarında bulunduğu 31 kişi tutuklanmıştı.
Sanıklar, yasa dışı bahis ve kumarın oynanması için kendi ünlerini kullanmakla suçlanmıştı.
Ekim ayında tutuklanan Terry Rozier, "iyi hal" sebebiyle o günlerde serbest bırakılmıştı. 31 yaşındaki oyuncu, bugün yeniden ifade verdi.
"SUÇSUZUM"
ABD basınında yer alan haberlere göre Terry Rozier, kendisine yöneltilen suçlamaların doğru olmadığını belirtti.
31 yaşındaki oyuncu, kumarbazların yaptığı bahis tercihlerine göre performans vermekle suçlanıyordu.
BİLEREK SAKATLANDIĞI İDDİA EDİLİYOR
FBI'ın araştırmasına göre Rozier, 24 Mart 2023 tarihinde oynanan New Orleans Pelicans-Charlotte Hornets maçı sırasında bilerek sakatlanarak kendisi üzerine bahis oynayanların paralarını katlamalarını sağladı.
Oyuncunun, karşılaşma öncesinde bu bilgiyi sızdırdığı iddia edildi. 31 yaşındaki basketbolcu, o sezonun kalan kısmında hiçbir şekilde forma giymedi.
Terry Rozier, 24 Mart 2023 tarihinde Charlotte Hornets'ın formasını giyiyordu.
MIAMI HEAT YOLLARINI AYIRDI
Miami Heat, bahis soruşturmasına adı karışan Terry Rozier ile olan yollarını ayırdı. 31 yaşındaki basketbolcunun NBA kariyeri boyunca 160 milyon dolar civarında para kazandığı iddia ediliyor.
Portland Trail Blazers da yasa dışı bahise yardım ve yataklık ettiği anlaşılan başantrenör Chauncey Billups ile yollarını ayırmıştı.
Chauncey Billups'ın Portland Trail Blazers'ın başantrenörlüğünü yaparken çekilmiş bir fotoğrafı.