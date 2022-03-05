NBA'deki 'Türk derbisi'ni, Cedi'nin 20 sayısına rağmen Furkan'ın takımı kazandı

NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Furkan'ın forma giydiği 76ers, seyircisi önünde Cedi'nin takımı Cavaliers ile oynadığı mücadeleyi kazanarak üst üste 5. galibiyetini aldı.



76ers'ı galibiyete, 33 sayı, 5 asistle oynayan Tyrese Maxey, 25 sayı, 11 asistle "double double" yapan James Harden ve 22 sayı, 9 ribaunt, 5 asist üreten Joel Embiid taşıdı. 7 dakika süre alan Furkan ise skora katkıda bulunamadı.



Cavaliers cephesinde Darius Garland 26 sayı, 19 asist, Isaac Okoro 22 sayı, Jarrett Allen 20 sayı, 7 ribaunt ve kenardan oyuna giren Cedi 20 sayıyla mücadele etti.

ALPEREN'İN "DOUBLE DOUBLE"I MAĞLUBİYETİ ÖNLEYEMEDİ

Denver Nuggets, 7 oyuncusunun çift haneli skor ürettiği maçta ağırladığı Houston Rockets'ı 116-101 mağlup etti.



All-star pivotu Nikola Jokic'ten yoksun sahaya çıkan Nuggets'ın skor yükünü, 31 sayı, 9 ribaunt, 3 top çalmayla yıldızlaşan DeMarcus Cousins çekti.



Lig sonuncusu Rockets, arka arkaya 12. maçını kaybetti. Rockets'ta Christian Wood 22 sayı, 10 ribaunt, Alperen Şengün de 11 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

SONUÇLAR

﻿Washington Wizards-Atlanta Hawks: 114-117



Detroit Pistons-Indiana Pacers: 111-106



Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 125-119



Toronto Raptors-Orlando Magic: 97-103



Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 112-118



New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 124-90



Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 101-138



Denver Nuggets-Houston Rockets: 116-101



Phoenix Suns-New York Knicks: 115-114