NBA'den LaMelo Ball'un dövmesine yasak

NBA yönetimi Charlotte Hornets'in yıldız guardı LaMelo Ball'nun boynundaki dövmeyi kapattırdı.

ESPN'in haberine göre, NBA ve Ball'un geçtiğimiz haftalarda dövmeyle ilgili görüşmeler yaptığını ve Ball'un salı günü Charlotte Hornets'un aldığı Miami mağlubiyetinden önce lig cezalarından kaçınmak için dövmeyi kapatmaya başladığını söyledi. Cuma gecesi Milwaukee'ye karşı oynanan sezon içi turnuva maçında da dövmesini kapattı.

NBA yönetimi LaMelo Ball'un dövmesindeki "LF" harflerinin "La France" markasını çağrıştırdığını belirtti.

LaMelo Ball ise bu dövmenin markayla ilgisi olmadığını, amcasının göbek adının baş harflerini temsil ettiğini belirtti.

TİCARİ LOGOLAR BULUNDURMALARI YASAK

NBA sözcüsü Tim Frank "Toplu iş sözleşmesi uyarınca, oyuncuların maçlar sırasında vücutlarında veya saçlarında ticari logolar veya kurumsal amblemler bulundurmaları yasaktır.

Bu kuralı, amacına uygun olarak ve oyuncuların kendilerini ticari olmayan bir şekilde ifade etme çabalarını dikkate alarak makul bir şekilde uygulamaya çalışıyoruz.

Ancak LaMelo Ball'un boynundaki dövme kuralı açık bir şekilde ihlal ediyor ve dolayısıyla bunu kapatması gerekiyor." diye konuştu.

AĞABEYİ DE AYNI YASAĞI ALMIŞTI

LaMelo'nun ağabeyi Lonzo Ball'a da 2018 yılında NBA yönetimi benzer bir yasak getirildi.

LAMELO BALL'UN KARİYERİ

LaMelo Ball, 2020 NBA draftında 3. sıradan seçildi, 2021 NBA Yılın Çaylağı oldu ve 2022'de ilk All-Star takımına seçildi.

Sezon dışında 260 milyon dolara kadar çıkabilecek beş yıllık bir uzatma imzaladı. Bu sezon Hornets formasıyla 22.2 sayı, 5.4 ribaund ve 8.6 asist ortalaması yakaladı.