NBA'den soruşturma: Josh Giddey, reşit olmayan bir kızla ilişki yaşıyor iddiası

NBA takımlarından Oklahoma City Thunder forması giyen Josh Giddey için şok bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz günlerde evinden kız arkadaşıyla fotoğraf paylaşan genç basketin reşit olmayan biriyle ilişki yaşadığı öne sürüldü.

NBA'in şu anda bu iddiaları soruşturduğu belirtilirken, Giddey konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İddialar hakkında konuşan Giddey, "Evet, yani soruyu açıkça anlıyorum şimdiik bir yorum yapmayacağım" ifadelerini kullandı.

NBA SORUŞTURMA BAŞLATTI

NBA sözcüsü Mike Bass ise konuyla ilgili, 'NBA, Oklahoma City'den Josh Giddey'in reşit olmayan bir çocukla uygunsuz ilişkisi olduğu yönünde sosyal medya aracılığıyla ortaya çıkan iddiaları araştırıyor." diye konuştu.

JOSH GIDDEY KİMDİR?

Josh Giddey, 10 Ekim 2002 doğumlu Avustralyalı bir basketbolcudur.

NBA takımlarından Oklahoma City Thunder'da forma giyen 2.03 boyundaki genç oyuncu, 2021 NBA Seçmeleri'nde seçilerek profesyonel kariyerine adım atmıştır.