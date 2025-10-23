NBA'e yasa dışı bahis karıştı: Chauncey Billups ve Terry Rozier tutuklandı!

İKİ ÜNLÜ İSİM ALINDI FBI tarafından düzenlenen operasyonda Rozier'in bu sabah Orlando'daki bir otelde, Billups'ın ise Oregon'da gözaltına alındı.

Billups'ın tutuklanmasının yasa dışı kumar dışında mafya bağlantılı bir poker operasyonuyla ilgili olduğu da aktarıldı.

Profesyonel bir bahisçinin 46 dakikada 30 ayrı bahisle toplam 13 bin 759 dolar yatırdığı aktarıldı.



Bu durum sonrasında bahis şirketleri, Rozier’in puan, ribaunt ve asistleri için bahisleri kapattı.



Rozier ise karşılaşmada sadece 10 dakika oynadı ve yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan ayrıldı.

İki isim de suçlamalar sonrasında tutuklandı.

"ROZIER'İN SAKATLIK BAHANESİ"

Ayrıca The Athletic'in haberinde yer alan iddianameye göre 23 Mart 2023’te Hornets formasıyla sahaya çıkan Rozier, sakatlık bahanesiyle maçı erken bırakmayı planladığını yakın çevresine bildirdi.



Bu bilgiyi öğrenen kişiler, Rozier’in istatistiklerine 200 bin doların üzerinde 'alt' bahisi oynadı. Kazançlar doğrudan Rozier’in evine gönderildi.

FBI: "YASA DIŞI BAHİSİN İÇİNDE MAFYA DA VAR"

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Kash Patel, Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) yasa dışı bahis oyunlarının organize edilmesine bazı mafya örgütlerinin de dahil olduğunu söyledi.



Patel, NBA'deki yasa dışı bahis skandalıyla ilgili yürütülen soruşturmanın detaylarını canlı yayında anlattı.



Söz konusu operasyon dahilindeki gözaltıların suç kapsamının, "elektronik dolandırıcılık, kara para aklama, gasp, soygun ve yasa dışı kumar oynamaya kadar uzandığını" belirten Patel, "FBI, ülke çapında hiçbir suç failine yer bırakmayacak." dedi.



Patel, "NBA içinde yapılan dolandırıcılığı çökertmekle kalmadıklarını", aynı zamanda bu yasa dışı faaliyete karışan Bonanno, Gambino, Genovese ve Lucchese gibi mafya örgütlerine de operasyon düzenledikleri bilgilerini paylaştı.



FBI Başkanı, NBA maçlarıyla ilgili internet üzerinden organize edilen yasa dışı bahis oyunları üzerinden bazı basketbolcuların ve diğer suç örgütlerinin milyonlarca dolar haksız kazanç elde ettiklerini belirterek, dolandırılan mağdurların sayısının artmaması için konuyu "sıcak tutacaklarını" vurguladı.



ABD basınında, FBI soruşturması kapsamında yasa dışı bahis ve kumar şebekesiyle ilişkisi tespit edilen 31 kişinin gözaltına alındığı, Portland Trail Blazers Başantrenörü Chauncey Billups ve Miami Heat oyuncusu Terry Rozier'in de şüpheliler arasında olduğu bilgisine yer verildi.



Rozier, NBA'e ait içeriden özel bilgileri kullanarak yasa dışı bir spor bahis şebekesine katılmakla suçlanırken, konuyla ilgili NBA'den henüz bir açıklama gelmedi.

NBA: "İKİ İSİM DE TAKIMLARINDAN UZAKLAŞTIRILDI"

NBA yönetimi, yasa dışı bahis ve kumar suçlamalarıyla tutuklanan Portland Trail Blazers Başantrenörü Chauncey Billups ve Miami Heat oyuncusu Terry Rozier'ın takımlarından uzaklaştırıldığını açıkladı.



NBA'den yapılan açıklamada, "Bugün açıklanan federal iddianameleri inceleme sürecindeyiz. Terry Rozier ve Chauncey Billups, takımlarından derhal uzaklaştırılmıştır. İlgili makamlarla iş birliğimizi sürdüreceğiz. Bu iddiaları son derece ciddiye alıyoruz ve oyunumuzun bütünlüğü, en büyük önceliğimiz olmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.



ABD basınında, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) soruşturması kapsamında aralarında Billups ve Rozier'ın da bulunduğu yasa dışı bahis ve kumar şebekesiyle ilişkisi tespit edilen 34 kişinin tutuklandığı duyurulmuştu.