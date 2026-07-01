NBA’in Avrupa hamlesinde geri sayım başladı. 12 hedef şehir var

NBA Başkan Yardımcısı Mark Tatum, salı günü yaptığı açıklamada, Ekim 2027’de başlaması planlanan yeni Avrupa ligi için 12 hedef şehirde güçlü tekliflerin alındığını söyledi.

Tatum, NBA’in hedeflediği her şehirde 500 milyon ila 1 milyar dolar aralığında ve bu tutarları aşan çok sayıda teklif aldığını belirtti. Teklif verenler arasında 20’den fazla mevcut basketbol ve futbol kulübünün bulunduğu, bunların bir kısmının halihazırda EuroLeague’de mücadele eden ekipler olduğu kaydedildi.

“Bu, Avrupa basketbolunun şimdiye kadar gördüğü en büyük sermaye girişi olacak. 12 hedef şehrimizin her birinde, aralarında mevcut basketbol ve futbol kulüplerinin de olduğu net favorilerimiz var.” diyen Tatum, NBA ve FIBA yönetim kurullarıyla uzun vadeli anlaşmaların tamamlanması için çalışacaklarını ifade etti.

Bazı eski NBA kulübü sahiplerinin de teklif sunan yatırım gruplarında yer aldığı ya da projeye ciddi ilgi gösterdiği belirtildi.

Planlanan ligin 16 takımdan oluşması bekleniyor. Bu takımların 12’sinin kalıcı olması, kalan dört kontenjanın ise Avrupa genelindeki kulüpler için oluşturulacak eleme sistemiyle belirlenmesi öngörülüyor.

Nihai şartlar ve lige katılacak takımlara ilişkin duyuruların kademeli olarak yapılacağı, 12 kalıcı takımın aynı anda açıklanmayacağı bildirildi.

NBA’in Avrupa’ya açılım hamlesi, ligin uluslararası etkisinin giderek arttığı bir döneme denk geliyor. NBA Europe adıyla gündeme gelen yeni organizasyon, halihazırda kıtanın önde gelen basketbol güçlerini bünyesinde barındıran EuroLeague’in bulunduğu pazara girmeye hazırlanıyor. EuroLeague’de Olympiakos, Real Madrid, Fenerbahçe ve Barcelona gibi Avrupa basketbolunun önemli kulüpleri yer alıyor.