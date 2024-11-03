Ndao'nun kariyer maçı: Konyaspor, Başakşehir'i 3 golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor, evinde Başakşehir'i konuk etti.

Ev sahibi 32. dakikada Ndao'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçerken, konuk ekipo ise Opoku'nun 45+2. dakikada attığı golle skora denge sağladı.

50 ve 73. dakikalarda yeniden sahneye çıkan Ndao, yeşil-beyazlıları 3-1 öne geçirirken, 90+3. dakikada Piatek'in golü farkı 1'e mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçla birlikte Konyaspor puanını 14'e çıkartarak 10. sıraya yükseldi. Başakşehir ise 15 puanla 8. sırada yer aldı.

RECEP UÇAR GALİBİYETLE BAŞLADI

Konyaspor'un yeni Teknik Direktörü Recep Uçar, yeşil-beyazlıların 2 maçlık galibiyet hasretine son vererek ilk maçında galibiyetle tanıştı.

GALİBİYET HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI

Öte yandan çıktığı son 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Başakşehir'in ise galibiyet hasreti devam ediyor.