Ndidi ve Olaitan: Beşiktaş'ın büyük takım olduğunu rakiplerimize gösteriyoruz

UEFA Avrupa Ligi 'nde Tüpraş Stadyumu'nda 2-2 biten maçta Crystal Palace karşısında Beşiktaş 'ın gollerini atan Ndidi ve Olaitan maçın ardından şunları söylediler.

Ndidi: "İyi bir maçtı. İlk yarı yavaş geçti. Ama sonra tempomuzu yakaladık ve golü bulduk. İkinci yarıya da yavaş başladık ve aynısı oldu. Genel olarak iyi bir maçtı.

Beşiktaş da büyük bir takım. Tabii ki iyi takımlara karşı iyi oynuyoruz. Bizim için her şey iyi gidiyor. İyi çalışıyoruz, iyi oynuyoruz. Taraftarımız da arkamızda."

"SAHADA TAM BİR SAVAŞ VARDI"

Olaitan: Öncelikle iyi mücadele ettik. Sahada tam bir savaş vardı. Beşiktaş ile oynamanın ne demek olduğunu gösterdik. 1 puan az gelebilir ama 10 kişi kalınca bu oldu.

Ben Beşiktaş'a bunun için geldim. Her maç en iyi performansımı göstermek için. Böyle devam edeceğiz. Hem bireysel olarak hem de takım olarak. Avrupa'nın iyi takımlarına karşı Beşiktaş ile oynamanın ne demek olduğunu göstereceğiz."