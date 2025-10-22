Ne gece ama: Mourinho yıkıldı, Hakan Çalhanoğlu fileleri sarstı, Şampiyonlar Ligi'nde 43 gollük resital gerçekleşti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı geçtiğimiz gece oynanan maçlarla birlikte başladı.



BARCELONA GOL OLDU YAĞDI



19.45 seansında oynanan Barcelona-Olympiakos maçında tam 7 gol atıldı.



İspanyol ekibi, Yunan temsilcisini 6-1'lik net bir skorla mağlup etti ve puanını 6'ya yükseltti. Olympiakos ise 1 puanda kaldı.



Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 7, 39 ve 76. dakikalarda Fermin Lopez, 68. dakikada penaltıdan Lamine Yamal ve 74. dakikada Marcus Rashford kaydetti. Olympiakos'un tek sayısı ise 53'te penaltıdan El Kaabi ile geldi



Konuk ekipte Hezze, 57. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Barcelonalı futbolcular, atılan gol sonrası böyle sevinç yaşadı.

ARSENAL İKİNCİ YARIDA AÇILDI



22.00 seansında ise Arsenal, Atletico Madrid'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti.



Emirates Stadyumu'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Gabriel, 64. dakikada Martinelli, 67 ve 70. dakikalarda Viktor Gyökeres kaydetti.



Bu skorun ardından 3'te 3 yapan Arsenal, 9 puana ulaştı. İkinci yenilgisini alan Atletico ise 3 puanda kaldı.

Arsenal'de fileleri sarsan Gabriel'in gol sevinci

PSG ÇILDIRDI: 7-2!



Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Paris Saint-Germain, Leverkusen'e konuk oldu.



Fransız temsilcisi, rakibini 7-2 mağlup etti ve yoluna kayıpsız devam etti.



PSG'nin gollerini 7. dakikada Pacho, 41 ile 45+3. dakikalarda Doue, 44. dakikada Kvaratskhelia, 50. dakikada Nuno Mendes, 66. dakikada Ousmane Dembele ve 90. dakikada Vitinha kaydetti. Leverkusen'in sayıları ise 38 (p) ve 54. dakikalarda Aleix Garcia'dan geldi.



Ev sahibinde Andrich 31. dakikada, PSG de ise Zabarnyi 37. dakikada gördükleri direkt kırmızı kartlarla oyundan ihraç edildi.



PSG'nin attığı gol sonrası futbolcuların yaşadığı sevinç.

MOURINHO'NUN BENFICA'SI KÖTÜ DURUMDA



Gecenin diğer maçında Newcastle, teknik direktörlüğünü Mourinho'nun yaptığı Benfica'yı ağırladı.



St. James' Park'ta oynanan maçta kazanan taraf, 3-0'lık skorla Newcastle oldu.



Ev sahibinin gollerini 32. dakikada Gordon ile 70 ve 83. dakikalarda Barnes kaydetti.



Newcastle, bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti. Benfica ise henüz Devler Ligi'nde puan alamadı.

Jose Mourinho, Newcastle maçında sık sık kenardan futbolcularına talimat verdi.

PSV, NAPOLI'Yİ DAĞITTI



Şampiyonlar Ligi'nde gecenin bir diğer maçında Hollanda ekibi PSV, İtalya'nın son şampiyonu Napoli'yi 6-2 mağlup etti.



Philips Stadyumu'nda oynanan müsabakada ev sahibine 3 puanı getiren golleri 35. dakikada kendi kalesine Buongiorno, 38. dakikada Saibari, 54. ve 80. dakikalarda Dennis Man ve 87. dakikada Pepi kaydetti. Napoli'nin sayıları ise 31 ve 86. dakikalarda Scott McTominay'den geldi.



Napoli'de Lucca, 76. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



PSV Eindhoven takımının futbolcuları, gol sonrası büyük coşku yaşadı.

HAKAN ATTI, INTER FARKA KOŞTU



Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Union Saint-Gilloise deplasmanına çıktı.



Lotto Park'ta oynanan müsabaka, Inter'in 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Dumfries, 45+1. dakikada Lautaro Martinez, 53. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 76. dakikada Esposito kaydetti.



Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçın 59. dakikasında yerini Sucic'e bıraktı. Gecede oynanan maçların sonuçları şöyle: Kairat - Pafos FC: 0-0

Barcelona - Olympiakos: 6-1

PSV Eindhoven - Napoli: 6-2

Villarreal - Manchester City: 0-2

Union Saint-Gilloise - Inter: 0-4

Newcastle United - Benfica: 3-0

Bayer Leverkusen - PSG: 2-7

Arsenal - Atletico Madrid: 4-0

Kopenhag - Borussia Dortmund: 2-4

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun gol sevinci.