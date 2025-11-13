Nefes kesen maçta galibiyet Portland Trail Blazers'ın
13.11.2025 14:25
Reuters
NBA'de Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans'ı 125-117 mağlup etti.
NBA'de bu sezon çıktığı 10 maçta sadece 2 galibiyet alabilen New Orleans Pelicans, 5 galibiyet ve 5 mağlubiyeti bulunan Portland Trail Blazers'ı ağırladı.
Son dakikalarına kadar büyük bir heyecanın yaşandığı karşılaşmada kazanan 125-117'lik skorla konuk ekip oldu.
Blazers'ta Shaedon Shape 35, Deni Avdija ise 32 sayıyla oynadı.
Ev sahibinde ise kariyerinin ilk profesyonel sezonunu oynayan Derik Queen'in 26 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.
New Orleans Pelicans'ın yıldızı Saddiq Bey ise karşılaşmayı 25 sayıyla tamamladı.