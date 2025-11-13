Nefes kesen maçta galibiyet Portland Trail Blazers'ın

NBA'de bu sezon çıktığı 10 maçta sadece 2 galibiyet alabilen New Orleans Pelicans, 5 galibiyet ve 5 mağlubiyeti bulunan Portland Trail Blazers'ı ağırladı.

Son dakikalarına kadar büyük bir heyecanın yaşandığı karşılaşmada kazanan 125-117'lik skorla konuk ekip oldu.

Blazers'ta Shaedon Shape 35, Deni Avdija ise 32 sayıyla oynadı.

Ev sahibinde ise kariyerinin ilk profesyonel sezonunu oynayan Derik Queen'in 26 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.