Nefes kesen maçta kazanan Orlando Magic

NBA'de Orlando Magic, evinde ağırladığı Miami Heat'i 125-121 mağlup etti.

'de sezonun ilk haftası bu sabah itibarıyla sona ererken güne - maçı damga vurdu.

Amway Center'da oynanan maçı ev sahibi ekip 125-121 kazanırken karşılaşmanın son dakikası nefes kesti.

MIAMI KAÇIRDI ORLANDO KAZANDI

Mücadelenin son dakikasına gelindiğinde skorbord'da 119-119'luk eşitlik vardı. Jalen Suggs, attığı basketle birlikte takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı.

Bu pozisyonun ardından bastıran Miami Heat, uygun pozisyonda iki tane üçlük atma şansı yakaladı ancak ikisinde de isabeti bulamadı. Dönen üçlüklerde ribaundu Orlando Magic savunması aldı. Topu eline alan Desmond Bane'e faul yapan konuk ekip, 27 yaşındaki oyuncunun serbest atışları sayıya çevirmesiyle birlikte 4 farkla geriye düşmüş oldu.

Serbest atışların ardından topu kenardan oyuna sokan Heat, Norman Powell'in smacıyla birlikte farkı 2'ye indirdi. Bunun ardından hemen oyunu başlatan Orlando Magic, topu direkt olarak Paolo Banchero'ya gönderdi. Banchero şutu kullandı ancak isabeti bulamadı. Dönen topun ribaundunu alan Wendell Carter faulle durduruldu. 26 yaşındaki pivot, serbest atışları sayıya çevirdi ve maçın skorunu belirledi.

Nefes kesen maçta kazanan Orlando Magic - 1 Orlando Magic'li basketbolcular galibiyetin ardından büyük sevinç yaşadı.

ÜÇ OYUNCU 20 SAYININ ÜZERİNE ÇIKTI

Maçı kazanan 'te tam üç oyuncu 20 sayının üzerine çıktı. Franz Wagner ve Paolo Banchero 24, Desmond Bane ise 23 sayı buldu.

'te ise Norman Powell 28 sayı ile oynadı.

