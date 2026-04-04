Nefes kesen maçta Trabzonspor, Galatasaray'ı mağlup etti. Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı
04.04.2026 18:49
Son Güncelleme: 04.04.2026 21:58
Trabzonsporlu Nwaiwu ile Galatasaraylı Barış Alper'in ikili mücadelesi.
Trabzonspor, Süper Lig'de konuk ettiği Galatasaray'ı yendi ve zirvede puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Papara Park'ta oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Paul Onuachu ve 62. dakikada Chibuike Nwaiwu kaydetti. Sarı-kırmızılıların tek sayısı ise 48. dakikada Wilfried Singo'dan geldi.
Bu skorun ardından üst üste 6. kez kazanan Trabzonspor, puanını 63'e yükseltti ve Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi. Üç maç aradan sonra mağlup olan Galatasaray ise 64 puanda kaldı ve bir maç eksiğiyle liderliğini sürdürdü.
Galatasaray, Süper Lig'de 27. haftanın erteleme maçında çarşamba günü Göztepe deplasmanına çıkacak. Trabzonspor ise 29. haftada Alanyaspor deplasmanında galibiyet arayacak.
MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR
UĞURCAN ÇAKIR, 216 GÜN SONRA PAPARA PARK'TA
Trabzonspor'un ligin 5. haftasında Papara Park'ta Samsunspor ile oynadığı müsabakanın Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır, ilk kez eski takımına karşı forma giydi.
Samsunspor ile 31 Ağustos'ta oynanan ve 1-1 biten karşılaşmanın ardından takımdan ayrılan Uğurcan Çakır, 216 gün sonra Papara Park'ta Trabzonspor'a karşı sarı-kırmızılı takımın kalesini korudu.
TEKKE'DEN 4 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor, son oynadığı ikas Eyüpspor maçına göre ilk 11'de 4 değişiklikle sahaya çıktı.
Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Batagov ve Visca ile kart cezalısı Oulai, maç kadrosunda yer almadı. Arnavutluk Milli Takım kampından sakatlığı nedeniyle erken ayrılarak Trabzon'a dönen ve tedavisi yapılan Muçi ise ağrı hissedince maçta forma giymeyen bir diğer isim oldu.
Trabzonspor'da son maçtaki kadrodan Lovik ve Umut Nayir yedek kulübesine çekilirken, Ouali ve Muçi zorunlu olarak kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yerine Augusto, Nwakaeme, Pina ve Mustafa Eskihallaç, Galatasaray karşısında ilk 11'de görev yaptı.
Trabzonspor, maça Onana, Nwakaeme, Ozan Tufan, Savic, Mustafa Eskihellaç, Pina, Zubkov, Folcarelli, Nwaiwu, Onuachu ve Augusto ile başladı.
Karadeniz ekibinin yedek kulübesinde genç oyuncular Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çakıroğlu, Salih Malkoçoğlu ve Taha Emre İnce olmak üzere 5 oyuncu yer aldı.
Trabzonspor Teknik Diektörü Fatih Tekke.
BURUK'TAN 4 FARKLI TERCİH
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda İngiliz ekibi Liverpool ile oynadıkları maçın 11'ine göre Karadeniz ekibi karşısında 4 değişiklikle sahaya çıktı.
Buruk; Sacha Boey, Gabriel Sara, Roland Sallai ve Victor Osimhen'in yerine Davinson Sanchez, Yunus Akgün, Noa Lang ve Mauro Icardi'ye görev verdi.
Galatasaraylı futbolcular, maç öncesi takım halinde fotoğraf çektirdi.
NWAKAEME İLK HAFTANIN ARDINDAN İLK KEZ 11'DE
Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, Muçi'nin sakatlığında ilk 11'de forma giydi.
Ligin ilk haftasındaki Kocaelispor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Nwkaeme, sakatlığı ve lisansının TFF'ye bildirilmesiyle bu sezon fazla forma şansı bulamadı.
Ligin ikinci yarısında da daha çok yedek kulübesinde yer alan Nwakaeme, ligde 26 hafta sonra ilk 11'de görev aldı.
SANE, SARA VE OSIMHEN FORMA GİYEMEDİ
Galatasaray'da Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, Brezilya Milli Takımı'ndan sakat dönen Gabiel Sara ile cezalı Leroy Sane, Trabzonspor'a karşı forma giyemedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan maçta sağ el başparmağında ciddi kesik oluşan Hollandalı Noa Lang ise 11'de sahaya çıktı. Galatasaray'da Sara'nın yokluğunda Yunus Akgün orta sahada görev yaptı.
Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme.
OSIMHEN YERİNE ICARDI TERCİHİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Burak, forvette Osimhen'in yokluğunda Arjantinli oyuncu Mauro Icardi'ye görev verdi.
Sarı-kırmızılı takım, sahaya Uğurcan Çakır, Jakobs, Abdülkerim Bardakcı, Sanchez, Singo, Lemina, Toreira, Noa Lang, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Icardi 11'i ile çıktı.