Nefes kesen maçta Trabzonspor, Galatasaray'ı mağlup etti. Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı

04.04.2026 18:49

Son Güncelleme: 04.04.2026 21:58

Nefes kesen maçta Trabzonspor, Galatasaray'ı mağlup etti. Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı
Anadolu Ajansı

Trabzonsporlu Nwaiwu ile Galatasaraylı Barış Alper'in ikili mücadelesi.

NTV - Haber Merkezi

Trabzonspor, Süper Lig'de konuk ettiği Galatasaray'ı yendi ve zirvede puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

 

Papara Park'ta oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Paul Onuachu ve 62. dakikada Chibuike Nwaiwu kaydetti. Sarı-kırmızılıların tek sayısı ise 48. dakikada Wilfried Singo'dan geldi.

 

Bu skorun ardından üst üste 6. kez kazanan Trabzonspor, puanını 63'e yükseltti ve Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi. Üç maç aradan sonra mağlup olan Galatasaray ise 64 puanda kaldı ve bir maç eksiğiyle liderliğini sürdürdü.

 

Galatasaray, Süper Lig'de 27. haftanın erteleme maçında çarşamba günü Göztepe deplasmanına çıkacak. Trabzonspor ise 29. haftada Alanyaspor deplasmanında galibiyet arayacak.

 

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

21:26
TRABZONSPOR YENİDEN ÖNDE
62. Dakika: Trabzonspor yeniden önde. Sağ kanattan duran top kazanan bordo-mavililerde Nwakaeme'nin ceza sahasına yaptığı ortayı Nwaiwu kafasıyla tamamladı ve skor 2-1'e geldi.
Resmi Kurum
21:12
GALATASARAY BERABERLİĞİ YAKALADI
48. Dakika: Galatasaray eşitliği yakaladı. Sol kanattan yapılan ortaya arka direkte hareketlenen Singo'nun gelişine vuruşu ağlarla buluştu ve skor 1-1'e geldi.
Anadolu Ajansı
21:08
İKİNCİ YARI BAŞLADI, DEĞİŞİKLİKLER
Müsabakanın ikinci yarısı başladı. Galatasaray'da Torreira ve Jakobs çıktı, İlkay ve Eren oyuna dahil oldu.
Anadolu Ajansı
20:49
İLK DEVRE BİTTİ
Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi. Trabzonspor'un Galatasaray'a karşı 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor.
Anadolu Ajansı
20:48
GOL İPTAL EDİLDİ
45. Dakika: Trabzonspor'un Paul Onuachu ile bulduğu ikinci gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Anadolu Ajansı
20:46
EN ERKEN GOL
Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren Paul Onuachu, Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de yediği en erken golü kaydetti.
Anadolu Ajansı
20:06
İLK GOL GELDİ
4. Dakika: Trabzonspor 1-0 önde. Sağ kanattan gelişen atakta Pina'nın ceza sahası içine yaptığı ortayı Onuachu kafasıyla tamamladı ve takımını öne geçirdi.
Resmi Kurum
20:00
İLK DÜDÜK GELDİ
1. Dakika: Trabzonspor-Galatasaray maçı başladı.
Anadolu Ajansı
19:37
TEKKE: "ZOR BİR KARŞILAŞMA"
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: "İki gün önce Muçi'nin ağır bel spazmı oldu. Bugün yok, haftaya da net değil. Oulai kart cezalısı. Batagov sakat. 3 değerli oyuncumuz yok. Zor bir periyot, son 7 maç. Avrupa'nın en iyi kadrolarından birine karşı oynayacağız. Amacımız... Toplantıda söylediğim şey; hak edilmiş ihtimali çocuklar buraya kadar getirdi. Her şey olabilir, 7 hafta var. İsme bakmadan, inancımızı göstermek istiyoruz. Milli takım dönüşünde 1 antrenman yapabildik. Çarşamba perşembe toplandık. Perşembe tek antrenman ve uzun yıllardır en önemli maç! Hazırlık iki taraf için de olumlu değil, bizim için daha olumsuz. Sakatlar, oyun planları gibi.... Zor bir karşılaşma. Bunu söylemem de fayda var. Anlarda iyi oynadığınız anlarda... Galatasaray'a kötü oynamadık hiç ama anlarda iyi oyuncuları var. Oyuncularımdan beklentim, başı dik, çok isteyen, inancını gösteren bir takım olması."
IHA
19:36
BURUK: "MİLLİ TAKIMDAN DÖNÜŞLER ZORDUR"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Milli takım araları zordur. Milli takımdan dönüşler, olumlu olumsuz sonuçlar zordur. İki takım için de şunu söylemek lazım; Trabzonspor için Galatasaray ile, Galatasaray için Trabzonspor ile oynamak motive olmak için daha büyük avantaj. Şampiyonluk yarışındaki en yakın rakiplerimizden biri. 4 puan fark var maç eksiğiyle. Rakibimiz kazanmak isteyecek. Başarılı gidiyorlar. Fatih Tekke'nin gösterdiği performans müthiş. Herkesin takdirini kazandı. Trabzonspor etkili futbol oynayan bir takım."
IHA
18:57
HACIOSMANOĞLU: "KİMSENİN HAKKI YENMESİN"
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: "Trabzonspor-Galatasaray maçına dair tek arzum, bu akşam sahada hakemi kimse görmesin. Oynanan futbolu görsün. Kimsenin hakkı yenmesin. Kim hak ediyorsa o kazansın."
Anadolu Ajansı
18:50
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Ozan, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Nwakaeme, Onuachu. Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Lang, Yunus, Icardi.
Anadolu Ajansı

UĞURCAN ÇAKIR, 216 GÜN SONRA PAPARA PARK'TA

 

Trabzonspor'un ligin 5. haftasında Papara Park'ta Samsunspor ile oynadığı müsabakanın Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır, ilk kez eski takımına karşı forma giydi.

 

Samsunspor ile 31 Ağustos'ta oynanan ve 1-1 biten karşılaşmanın ardından takımdan ayrılan Uğurcan Çakır, 216 gün sonra Papara Park'ta Trabzonspor'a karşı sarı-kırmızılı takımın kalesini korudu.

Anadolu Ajansı

Uğurcan Çakır, Galatasaray formasıyla ilk kez Trabzonspor deplasmanında forma giydi.

TEKKE'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

 

Trabzonspor, son oynadığı ikas Eyüpspor maçına göre ilk 11'de 4 değişiklikle sahaya çıktı.

 

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Batagov ve Visca ile kart cezalısı Oulai, maç kadrosunda yer almadı. Arnavutluk Milli Takım kampından sakatlığı nedeniyle erken ayrılarak Trabzon'a dönen ve tedavisi yapılan Muçi ise ağrı hissedince maçta forma giymeyen bir diğer isim oldu.

 

Trabzonspor'da son maçtaki kadrodan Lovik ve Umut Nayir yedek kulübesine çekilirken, Ouali ve Muçi zorunlu olarak kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yerine Augusto, Nwakaeme, Pina ve Mustafa Eskihallaç, Galatasaray karşısında ilk 11'de görev yaptı.

 

Trabzonspor, maça Onana, Nwakaeme, Ozan Tufan, Savic, Mustafa Eskihellaç, Pina, Zubkov, Folcarelli, Nwaiwu, Onuachu ve Augusto ile başladı.

 

Karadeniz ekibinin yedek kulübesinde genç oyuncular Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çakıroğlu, Salih Malkoçoğlu ve Taha Emre İnce olmak üzere 5 oyuncu yer aldı.

Anadolu Ajansı

Trabzonspor Teknik Diektörü Fatih Tekke.

BURUK'TAN 4 FARKLI TERCİH

 

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda İngiliz ekibi Liverpool ile oynadıkları maçın 11'ine göre Karadeniz ekibi karşısında 4 değişiklikle sahaya çıktı.

 

Buruk; Sacha Boey, Gabriel Sara, Roland Sallai ve Victor Osimhen'in yerine Davinson Sanchez, Yunus Akgün, Noa Lang ve Mauro Icardi'ye görev verdi.

Anadolu Ajansı

Galatasaraylı futbolcular, maç öncesi takım halinde fotoğraf çektirdi.

NWAKAEME İLK HAFTANIN ARDINDAN İLK KEZ 11'DE

 

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, Muçi'nin sakatlığında ilk 11'de forma giydi.

 

Ligin ilk haftasındaki Kocaelispor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Nwkaeme, sakatlığı ve lisansının TFF'ye bildirilmesiyle bu sezon fazla forma şansı bulamadı.

 

Ligin ikinci yarısında da daha çok yedek kulübesinde yer alan Nwakaeme, ligde 26 hafta sonra ilk 11'de görev aldı.

 

SANE, SARA VE OSIMHEN FORMA GİYEMEDİ

 

Galatasaray'da Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, Brezilya Milli Takımı'ndan sakat dönen Gabiel Sara ile cezalı Leroy Sane, Trabzonspor'a karşı forma giyemedi.

 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan maçta sağ el başparmağında ciddi kesik oluşan Hollandalı Noa Lang ise 11'de sahaya çıktı. Galatasaray'da Sara'nın yokluğunda Yunus Akgün orta sahada görev yaptı.

Anadolu Ajansı

Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme.

OSIMHEN YERİNE ICARDI TERCİHİ

 

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Burak, forvette Osimhen'in yokluğunda Arjantinli oyuncu Mauro Icardi'ye görev verdi.

 

Sarı-kırmızılı takım, sahaya Uğurcan Çakır, Jakobs, Abdülkerim Bardakcı, Sanchez, Singo, Lemina, Toreira, Noa Lang, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Icardi 11'i ile çıktı.

