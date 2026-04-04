TEKKE'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor, son oynadığı ikas Eyüpspor maçına göre ilk 11'de 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Batagov ve Visca ile kart cezalısı Oulai, maç kadrosunda yer almadı. Arnavutluk Milli Takım kampından sakatlığı nedeniyle erken ayrılarak Trabzon'a dönen ve tedavisi yapılan Muçi ise ağrı hissedince maçta forma giymeyen bir diğer isim oldu.

Trabzonspor'da son maçtaki kadrodan Lovik ve Umut Nayir yedek kulübesine çekilirken, Ouali ve Muçi zorunlu olarak kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yerine Augusto, Nwakaeme, Pina ve Mustafa Eskihallaç, Galatasaray karşısında ilk 11'de görev yaptı.

Trabzonspor, maça Onana, Nwakaeme, Ozan Tufan, Savic, Mustafa Eskihellaç, Pina, Zubkov, Folcarelli, Nwaiwu, Onuachu ve Augusto ile başladı.

Karadeniz ekibinin yedek kulübesinde genç oyuncular Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çakıroğlu, Salih Malkoçoğlu ve Taha Emre İnce olmak üzere 5 oyuncu yer aldı.