Neftçi-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş maçının kanalı belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında bu akşam Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü’ye konuk olacak Beşiktaş, deplasmanda alacağı galibiyetle gelecek hafta sahasında oynayacağı maça avantajlı olarak çıkmak istiyor. Futbolseverler de maça dair ayrıntıları sorguluyor. İşte, Neftçi-Beşiktaş maçı hakkında tüm güncel bilgiler...



BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Bu akşam Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Neftçi Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.



İsviçreli hakem Lukas Fahndrich'in yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan ve Haber Global kanalından naklen yayımlanacak.



Müsabakanın rövanşı ise 17 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.



BEŞİKTAŞ'IN MAÇ KADROSU



Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu, Neftçi karşısında forma giyemeyecek.



Kırmızı kart cezalısı Arthur Masuaku ile sakatlıklarını atlatmasına rağmen henüz hazır olmayan Rachid Ghezzal ile Cenk Tosun, takımdaki yerlerini alamayacak.



Yeni transfer Ante Rebic ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.



Beşiktaş'ın Neftçi ile yapacağı 2 maç için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan futbolcular şöyle:



Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Utku Yuvakuran



Defans: Francisco Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Daniel Amartey, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Umut Meraş



Orta saha: Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Akgün, Jean Onana, Gedson Fernandes, Emrecan Bulut



Forvet: Ante Rebic, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Jackson Muleka, Semih Kılıçsoy



AVRUPA'DA 233'ÜNCÜ MAÇ



Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 232 müsabakada 86 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı.



Söz konusu maçlarda 304 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 347 gol gördü.



Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi.



Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası'nda aynı başarıya imza attı.



Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de adını çeyrek finale yazdırdı.



Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.



Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.



Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenmişti.



Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda yaşadı.



Söz konusu sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.



Beşiktaş, ayrıca 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ve 2016-2017 sezonunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımlarına da Kupa 1'de 6-0'lık skorlarla yenilmişti.