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Neftçi-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Pari Premier Cup'ın son maçında Neftçi ile karşı karşıya gelecek. Rusya'da gerçekleşen Pari Premier Cup turnuvasında ilk maçta Zenit'e penaltılarla, ikinci maçta ise Kızılyıldız'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, hazırlık kampının son maçında Neftçi ile karşı karşıya gelecek. Peki, Neftçi-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Neftçi-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Pari Premier Cup turnuvasının son maçında , Neftçi ile kozlarını paylaşacak. Turnuvada oynadığı 2 maçta galibiyet yüzü göremeyen Fenerbahçe, son maçta kazanıp taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Neftçi-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NEFTÇİ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN Saat Kaçta?

Neftçi Bakü ile Fenerbahçe arasında oynanacak hazırlık mücadelesi 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 14.00’da başlayacak.

Heyecan dolu mücadele S Sport Plus ekranından canlı olarak yayınlanacak.

Neftçi-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

FENERBAHÇE KIZILYILDIZ’A MAĞLUP OLDU

Fenerbahçe son olarak 'daki hazırlık kampında Kızılyıldız ile karşılaştıkları özel maçtan sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

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